الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع وزارة التربية والتعليم| نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس 2023

التربية والتعليم
التربية والتعليم

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 فى الدور الثاني عن موقع وزارة التربية والتعليم حتى يتم الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم للجلوس 2023.

موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي 

وأعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم سوف يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم إعلان النتيجة على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر الرابط التالى هنا.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الدستور 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر موقع الدستور من هنا.

نسبة النجاح في الدور الثاني 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النتيجة سوف تكون متواجدة على المواقع التى لها حق النشر فى نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، مضيفة أن نسبة النجاح فى الدور الثاني هذا العام أعلى من الأعوام الماضية.

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الدستور وموقع الوزارة الرسمي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثانى برقم الجلوس الآن عبر الدستور 

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

فتح باب التنسيق

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه سوف يتم فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023، على أن يتم التقديم لطلاب الدور الثاني فى التنسيق المرحلة الثالثة خلال الفترة المقبلة عقب إعلان النتيجة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وإرسالها لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال تصريحات لها أن  جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة على  استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

نتيجة الدور الثاني , برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة , موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الثانوية العامة 2023 موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواد متعلقة

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 ورابط التنسيق الالكتروني

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

رابط نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023.. موعد الإعلان عن نتائج القبول

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

مروة البرجى تتقدم بأوراق ترشحها لعضوية مجلس إدارة الزمالك (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب