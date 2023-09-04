موقع وزارة التربية والتعليم| نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس 2023

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 فى الدور الثاني عن موقع وزارة التربية والتعليم حتى يتم الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم للجلوس 2023.

موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

وأعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم سوف يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم إعلان النتيجة على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر الرابط التالى هنا.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الدستور

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر موقع الدستور من هنا.

نسبة النجاح في الدور الثاني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النتيجة سوف تكون متواجدة على المواقع التى لها حق النشر فى نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، مضيفة أن نسبة النجاح فى الدور الثاني هذا العام أعلى من الأعوام الماضية.

فتح باب التنسيق

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه سوف يتم فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023، على أن يتم التقديم لطلاب الدور الثاني فى التنسيق المرحلة الثالثة خلال الفترة المقبلة عقب إعلان النتيجة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وإرسالها لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال تصريحات لها أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة على استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.