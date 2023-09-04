رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

يرتفع بحث الطلاب وذويهم عن لينك نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط أو رقم الجلوس، ونقدم الخطوات الكاملة لطلاب الدور الثاني.

لينك نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط أو رقم الجلوس

وفي هذا السياق، كان اعتمد “رضا حجازي” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ وقت قليل ، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي، 2022/ 2023، حيث وصل عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألفا 348 طالبا/ طالبة، حضر منهم 119 ألفا 271 طالبا/ طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا/ طالبة بنسبة 89.04% في محافظات مصر وللاطلاع على نتيجة 3 ثانوي عبر: https://natega.dostor.org/ .

لينك نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

-"خطوة 1": نتيجة الثانوية العامة 2023، يمكن الإستعلام عنها على الدستور: https://natega.dostor.org/ أو من هنا http://thanwya.emis.gov.eg/

-"خطوة 2": ادخل رقم الجلوس الخاص بك ودقق فى كتابته.

-"خطوة 3": اضغط على بحث او الإطلاع على النتيجة وانتظر.

-"خطوة 4": سوف تظهر لك النتيجة بكل سهولة او فى حال تواجد ضغط على الرابط عليك بالانتظار بضع دقائق.

لينك تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات

ومن هذا الجانب، من المقرر أن يتم فتح باب التقديم للتنسيق لطلاب “الملاحق” من أجل تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات ونعرض لكم كيفية التقديم من خلال اتباع الخطوات الآتية.

-"خطوة1": يمكنك تسجيل الرغبات بعد اعلان فتح المرحلة الثالثة عن طريق موقع التنسيق الالكتروني التالي:

www.tansik.digital.gov.eg

-"خطوة2": قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك.

-"خطوة3": قم بإدخال الرقم السري الخاص بك.

-"خطوة4": ادخل رغباتك بالترتيب حسب ما تراه ولكن يجب مراعاة التوزيع الجغرافي.

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