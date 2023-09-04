الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة ملاحق الثانوية
نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023

يرتفع بحث الطلاب وذويهم عن لينك نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط أو رقم الجلوس، ونقدم الخطوات الكاملة لطلاب الدور الثاني.

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

لينك نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط أو رقم الجلوس

وفي هذا السياق، كان اعتمد “رضا حجازي” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ وقت قليل ، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي، 2022/ 2023، حيث وصل عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألفا 348 طالبا/ طالبة، حضر منهم 119 ألفا 271 طالبا/ طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا/ طالبة بنسبة 89.04% في محافظات مصر وللاطلاع على نتيجة 3 ثانوي عبر: https://natega.dostor.org/ .

لينك نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

-"خطوة 1": نتيجة الثانوية العامة 2023، يمكن الإستعلام عنها على الدستور: https://natega.dostor.org/  أو من هنا http://thanwya.emis.gov.eg/ 
-"خطوة 2": ادخل رقم الجلوس الخاص بك ودقق فى كتابته.
-"خطوة 3": اضغط على بحث او الإطلاع على النتيجة وانتظر.
-"خطوة 4": سوف تظهر لك النتيجة بكل سهولة او فى حال تواجد ضغط على الرابط عليك بالانتظار بضع دقائق.

لينك تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات

ومن هذا الجانب، من المقرر أن يتم فتح باب التقديم للتنسيق لطلاب “الملاحق” من أجل تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات ونعرض لكم كيفية التقديم من خلال اتباع الخطوات الآتية.

-"خطوة1": يمكنك تسجيل الرغبات بعد اعلان فتح المرحلة الثالثة عن طريق موقع التنسيق الالكتروني التالي:
www.tansik.digital.gov.eg 

-"خطوة2": قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك.
-"خطوة3": قم بإدخال الرقم السري الخاص بك.
-"خطوة4": ادخل رغباتك بالترتيب حسب ما تراه ولكن يجب مراعاة التوزيع الجغرافي.

 قد يهمك أيضا:

الموعد النهائى لإعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023.. مصدر بـ"التعليم" يوضح

نتيجة نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2023 موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 لحظة نتيجة الثانوية العامة 2023 متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة ورابط نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2020 امتحانات الثانوية العامة نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023.. موعد الإعلان عن نتائج القبول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب