الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الثانوية العامة
الثانوية العامة

في إطار قرب ظهور نتائج امتحانات الدور الثاني ننشر رابط استعلام نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط، ما هو يبحث عنه الكثير من الطلاب ونعرضه لكم فى السطور التالية بالتفصيل حيث وافق “المجلس الأعلى للجامعات” على خريطة وموعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد لطلاب “الجامعات والمعاهد”، حيث سيبدأ العام الدراسي لطلاب التعليم العالي بداية من يوم 30 في شهر سبتمبر المقبل، فيما سينتهي العام الدراسي  رسميا في 30 مايو 2024 من العام القادم.

 

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

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رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط محافظة الشرقية

ومن هذا الجانب، كانت انطلقت امتحانات الدور 2 للثانوية العامة يوم “التاسع عشر” شهر اغسطس الماضي، وانتهت فى التاسع والعشرين من الشهر ذاته، وبعدها بدأت عمليات التصحيح والرصد، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني فى النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري أي بعد أيام قليلة، خاصة أن للعام الدراسي سيبدأ فى نهاية الشهر الحالي وللاطلاع على النتيجة من هنــــــــــــــــــا


نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط محافظة الشرقية

-"خطوة 1": ادخل على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/ 
-"خطوة 2": انقر على لينك نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة
-"خطوة 3": اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
-"خطوة 4": انقر على زر النتيجة وسوف تظهر أمامك بالدرجات بشكل تفصيلي.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

 

يذكر أنه أدى امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة حوالي “118 الف” و “605 طالب وطالبة”، ويترقب الأهالي ظهور النتيجة على أحر من الجمر، فإذ لم يحالفهم الحظ هذه المرة، فسوف يتعين عليهم إعادة السنة مرة أخرى، وكان تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وايضا المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، وتم غلقها يوم الجمعة الأول من شهر 9 وللاطلاع على النتيجة من هنــــــــــــــــــا.

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الآن.. موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

 

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

 

رابط الاستعلام عن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 وموعد اعتمادها

 

الآن.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

 

الموعد النهائي لإعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

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