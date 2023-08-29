كيفية حساب النسبة المئوية للشهادة الثانوية والكليات والمعاهد الشاغرة

ارتفعت معدلات البحث عن خطوات حساب النسبة المئوية للشهادة الثانوية من الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2023 والتي تنتهي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023.

كيفية حساب النسبة المئوية للشهادة الثانوية

نعرض في التقرير التالي خطوات حساب النسبة المئوية للشهادة الثانوية لحساب النتيجة فور اعتمادها وإعلانها بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بشكل رسمي اليوم الثلاثاء .

يكون حساب النسبة المئوية للشهادة الثانوية عن طريق ضرب المجموع الحاصل عليه الطالب في 100 ثم قسمة الناتج على المجموع الكلي للثانوية العامة وهو 410 ،المجموع الحاصل عليه الطالب*100 ،الناتج ÷ 410

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موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

انتهى اليوم طلاب الثانوية العامة من مواد الأحياء والفلسفة والمنطق و الاستاتيكا الثلاثاء 29 أغسطس 2023 للدور الثاني من امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023.

ومن المتوقع أن يستغرق موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 ما يقرب من أسبوعين حتى تنتهي أعمال التصحيح والمراجعة.

ويكون الاستعلام عن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تنسيق الثانوية العامة 2023

فور ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة يمكن تنسيق رغباتهم في المرحلة الثالثة 2023 للكليات والمعاهد المتاحة أمامهم ويكون التنسيق بتسجيل 75 رغبة

يكون تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية نوعية موسيقيه بور سعيد

تربية رياضية بنين العريش

الفني التجارى بدمياط

تربية رياضية بنات العريش

الفني التجارى بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية الوادي الجديد رياضة

سياحة وفنادق مدينة السادات

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

الفني التجارى بالمطريه

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي إدارة أعمال

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه المنيا

تربية رياضية بنات بنها

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

تربية رياضية بنين سوهاج

آداب انتساب موجه العريش

الفني التجارى بالاسكندريه

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ