الإثنين 31 يوليو 2023
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مصر

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 ونتيجة الصف الثالث الثانوي من الموضوعات التي يزداد البحث عنها الآن بعد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بنسبة نجاح ٧٨.٨%، واعتماد قائمة اوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

على جوجل برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الثانوية العامة من هنا

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن

 

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الان في هذا التقرير الذي نعرض من خلاله روابط الاستعلام وتوزيع درجات المواد كي يتمكن الطلاب من حسابها. 

نتيجة الثانوية العامة 2023 

يوفر موقع الدستور رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023  برابط مباشر والاستعلام برقم الجلوس من هنا 

https://natega.dostor.org/

 

كتابة رقم الجلوس

الضغط على كلمة عرض النتيجة 

تظهر حالة الطالب ناجح ام راسب

المجموع الحاصل عليه الطالب من المجموع الكلي وهو 410

درجات كل مادة على حدة 

 

نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم 

 

توفر وزارة التربية والتعليم رابط خاص بها للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من هنا 

http://thanwya.emis.gov.eg/

ويكون الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 

 

حساب مجموع الثانوية العامة بالنسبة المئوية 

 

يمكن حساب مجموع الثانوية العامة بالنسبة المئوية كالتالي 

المجموع الذي يحصل عليه الطالب مضروب في 100 

الناتج يتم قسمته على 410 (المجموع الكلي للثانوية العامة) 

 

(مجموع الطالب*100)/410

ينتج النسبة المئوية التي حصدها الطالب في العام الدراسي 2022/2023

 

لينكات سريعة| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الرسمية والحصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور برقم الجلوس فقط

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2022/2023

 

 

  • درجة النجاح من 40 درجة في مادة اللغة العربية والدرجة الكلية 80 درجة
  • درجة النجاح من 25 درجة في مادة  اللغة الأجنبية الأولى والدرجة الكلية 50 درجة
  • درجة النجاح من 20 درجة في مادة اللغة الأجنبية الثانية والدرجة الكلية 40 درجة
  • درجة النجاح من 30 درجة في مادة الكيمياء والدرجة الكلية 60 درجة
  • درجة النجاح من 30 درجة في مادة الفيزياء والدرجة الكلية 60 درجة
  • درجة النجاح من 30 درجة في مادة الجيولوجيا  والدرجة الكلية 60 درجة
  • درجة النجاح من 30 درجة في مادة الأحياء والدرجة الكلية 60 درجة
  • درجة النجاح من 15 درجة في مادة الجبر والهندسة الفراغية والدرجة الكلية 30 درجة
  • درجة النجاح من 15 درجة في مادة التفاضل والتكامل والدرجة الكلية 30 درجة
  • درجة النجاح من   15 درجة في مادة الاستاتيكا والدرجة الكلية 30 درجة
  • درجة النجاح من 15 درجة  في  مادة الديناميكا والدرجة الكلية 30 درجة
  • درجة النجاح من 30 درجة في مادة التاريخ  والدرجة الكلية 60 درجة
  • درجة النجاح من 30 درجة في مادة الجغرافيا والدرجة الكلية  60 درجة
  • درجة النجاح من 30 درجة في مادة الفلسفة والمنطق والدرجة الكلية 60 درجة
  • درجة النجاح من 30 درجة في مادة علم النفس والاجتماع  والدرجة الكلية 60 درجة

 

مواد لا تضاف للمجموع 

 

درجة النجاح من 12.5 درجة في التربية الدينية والدرجة الكلية 25 درجة 

درجة النجاح من 12.5 درجة  في التربية الوطنية والدرجة الكلية 25 درجة 

ودرجة النجاح من 25 درجة في مادتي الاقتصاد والإحصاء والدرجة الكلية 50 درجة

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رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

 

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نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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لينكات سريعة| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الرسمية والحصرية

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