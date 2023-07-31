نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن
نتيجة الثانوية العامة 2023 ونتيجة الصف الثالث الثانوي من الموضوعات التي يزداد البحث عنها الآن بعد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بنسبة نجاح ٧٨.٨%، واعتماد قائمة اوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.
نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن
يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الان في هذا التقرير الذي نعرض من خلاله روابط الاستعلام وتوزيع درجات المواد كي يتمكن الطلاب من حسابها.
يوفر موقع الدستور رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برابط مباشر والاستعلام برقم الجلوس من هنا
كتابة رقم الجلوس
الضغط على كلمة عرض النتيجة
تظهر حالة الطالب ناجح ام راسب
المجموع الحاصل عليه الطالب من المجموع الكلي وهو 410
درجات كل مادة على حدة
نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم
توفر وزارة التربية والتعليم رابط خاص بها للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من هنا
ويكون الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
حساب مجموع الثانوية العامة بالنسبة المئوية
يمكن حساب مجموع الثانوية العامة بالنسبة المئوية كالتالي
المجموع الذي يحصل عليه الطالب مضروب في 100
الناتج يتم قسمته على 410 (المجموع الكلي للثانوية العامة)
(مجموع الطالب*100)/410
ينتج النسبة المئوية التي حصدها الطالب في العام الدراسي 2022/2023
توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2022/2023
- درجة النجاح من 40 درجة في مادة اللغة العربية والدرجة الكلية 80 درجة
- درجة النجاح من 25 درجة في مادة اللغة الأجنبية الأولى والدرجة الكلية 50 درجة
- درجة النجاح من 20 درجة في مادة اللغة الأجنبية الثانية والدرجة الكلية 40 درجة
- درجة النجاح من 30 درجة في مادة الكيمياء والدرجة الكلية 60 درجة
- درجة النجاح من 30 درجة في مادة الفيزياء والدرجة الكلية 60 درجة
- درجة النجاح من 30 درجة في مادة الجيولوجيا والدرجة الكلية 60 درجة
- درجة النجاح من 30 درجة في مادة الأحياء والدرجة الكلية 60 درجة
- درجة النجاح من 15 درجة في مادة الجبر والهندسة الفراغية والدرجة الكلية 30 درجة
- درجة النجاح من 15 درجة في مادة التفاضل والتكامل والدرجة الكلية 30 درجة
- درجة النجاح من 15 درجة في مادة الاستاتيكا والدرجة الكلية 30 درجة
- درجة النجاح من 15 درجة في مادة الديناميكا والدرجة الكلية 30 درجة
- درجة النجاح من 30 درجة في مادة التاريخ والدرجة الكلية 60 درجة
- درجة النجاح من 30 درجة في مادة الجغرافيا والدرجة الكلية 60 درجة
- درجة النجاح من 30 درجة في مادة الفلسفة والمنطق والدرجة الكلية 60 درجة
- درجة النجاح من 30 درجة في مادة علم النفس والاجتماع والدرجة الكلية 60 درجة
مواد لا تضاف للمجموع
درجة النجاح من 12.5 درجة في التربية الدينية والدرجة الكلية 25 درجة
درجة النجاح من 12.5 درجة في التربية الوطنية والدرجة الكلية 25 درجة
ودرجة النجاح من 25 درجة في مادتي الاقتصاد والإحصاء والدرجة الكلية 50 درجة
اقرأ أيضا
رابط تنسيق الجامعات 2024
رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023