نتيجة الثانوية العامة 2023 ونتيجة الصف الثالث الثانوي من الموضوعات التي يزداد البحث عنها الآن بعد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بنسبة نجاح ٧٨.٨%، واعتماد قائمة اوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الان في هذا التقرير الذي نعرض من خلاله روابط الاستعلام وتوزيع درجات المواد كي يتمكن الطلاب من حسابها.

نتيجة الثانوية العامة 2023

يوفر موقع الدستور رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برابط مباشر والاستعلام برقم الجلوس من هنا

https://natega.dostor.org/

كتابة رقم الجلوس

الضغط على كلمة عرض النتيجة

تظهر حالة الطالب ناجح ام راسب

المجموع الحاصل عليه الطالب من المجموع الكلي وهو 410

درجات كل مادة على حدة

نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم

توفر وزارة التربية والتعليم رابط خاص بها للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من هنا

http://thanwya.emis.gov.eg/

ويكون الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

حساب مجموع الثانوية العامة بالنسبة المئوية

يمكن حساب مجموع الثانوية العامة بالنسبة المئوية كالتالي

المجموع الذي يحصل عليه الطالب مضروب في 100

الناتج يتم قسمته على 410 (المجموع الكلي للثانوية العامة)

(مجموع الطالب*100)/410

ينتج النسبة المئوية التي حصدها الطالب في العام الدراسي 2022/2023

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2022/2023

درجة النجاح من 40 درجة في مادة اللغة العربية والدرجة الكلية 80 درجة

درجة النجاح من 25 درجة في مادة اللغة الأجنبية الأولى والدرجة الكلية 50 درجة

درجة النجاح من 20 درجة في مادة اللغة الأجنبية الثانية والدرجة الكلية 40 درجة

درجة النجاح من 30 درجة في مادة الكيمياء والدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح من 30 درجة في مادة الفيزياء والدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح من 30 درجة في مادة الجيولوجيا والدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح من 30 درجة في مادة الأحياء والدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح من 15 درجة في مادة الجبر والهندسة الفراغية والدرجة الكلية 30 درجة

درجة النجاح من 15 درجة في مادة التفاضل والتكامل والدرجة الكلية 30 درجة

درجة النجاح من 15 درجة في مادة الاستاتيكا والدرجة الكلية 30 درجة

درجة النجاح من 15 درجة في مادة الديناميكا والدرجة الكلية 30 درجة

درجة النجاح من 30 درجة في مادة التاريخ والدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح من 30 درجة في مادة الجغرافيا والدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح من 30 درجة في مادة الفلسفة والمنطق والدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح من 30 درجة في مادة علم النفس والاجتماع والدرجة الكلية 60 درجة

مواد لا تضاف للمجموع

درجة النجاح من 12.5 درجة في التربية الدينية والدرجة الكلية 25 درجة

درجة النجاح من 12.5 درجة في التربية الوطنية والدرجة الكلية 25 درجة

ودرجة النجاح من 25 درجة في مادتي الاقتصاد والإحصاء والدرجة الكلية 50 درجة

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رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023