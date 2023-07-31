الإثنين 31 يوليو 2023
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مصر

على جوجل برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الثانوية العامة من هنا

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ارتفعت معدلات البحث على موقع فيسبوك وجوجل عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس كي يستعلم طلاب المرحلة الأخير للثانوية العامة عن نتيجتهم والتي ظهرت منذ دقائق على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم.

 

نتيجة الثانوية العامة 2023

 

في التقرير التالي نوضح رابط سريع للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وذلك من خلال الرابط الذي يوفره موقع الدستور للاستعلام بصورة سريعة عن نتيجة الثانوية العامة التي تم الحصول عليها بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم 

 

الضغط على الرابط التالي https://natega.dostor.org/

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على اظهر النتيجة

تظهر نتيجة الطالب

مجموع الدرجات 

حالة الطالب ناجح / راسب 

درجات كل مادة 

 

اعرف موقع نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط 2023

المعتمد رسميًا| لينك موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

 

حساب النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة 2023 

 

ويمكن للطالب حساب النسبة المئوية التي حصل عليها حيث يصدر مجموعه بالدرجات وليس النسبة المئوية عن طريق الخطوات التالية 

يقوم الطالب بضرب المجموع الحاصل عليه في 100 ثم يقسم الناتج على 410 وهو المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة.

 

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 

 

في بيان سابق لوزارة التربية والتعليم أوضحت أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة تمت داخل الكنترولات بدقة شديدة وعناية للتأكد من حصول كل طالب على حقه كاملا، حيث تم التصحيح من خلال لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة الخاص بكل مادة قبل بدء التصحيح بالكنترولات، وبالنسبة لتصحيح ورقة الأسئلة المقالية فتمت عبر أجهزة التابلت من خلال مصححان.

 

وأشار البيان أن نسب النجاح في مادة اللغة العربية تجاوزت 90%؜، في مادة اللغة الثانية تجاوزت نسبة النجاح 91% فأكثر، وفي مادة الكيمياء بلغ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية أكثر من 1000 طالب، بينما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر، ما يزيد عن 5000 طالب.

 

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