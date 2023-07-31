على جوجل برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الثانوية العامة من هنا
ارتفعت معدلات البحث على موقع فيسبوك وجوجل عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس كي يستعلم طلاب المرحلة الأخير للثانوية العامة عن نتيجتهم والتي ظهرت منذ دقائق على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم.
نتيجة الثانوية العامة 2023
في التقرير التالي نوضح رابط سريع للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وذلك من خلال الرابط الذي يوفره موقع الدستور للاستعلام بصورة سريعة عن نتيجة الثانوية العامة التي تم الحصول عليها بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم
الضغط على الرابط التالي https://natega.dostor.org/
كتابة رقم جلوس الطالب
الضغط على اظهر النتيجة
تظهر نتيجة الطالب
مجموع الدرجات
حالة الطالب ناجح / راسب
درجات كل مادة
حساب النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة 2023
ويمكن للطالب حساب النسبة المئوية التي حصل عليها حيث يصدر مجموعه بالدرجات وليس النسبة المئوية عن طريق الخطوات التالية
يقوم الطالب بضرب المجموع الحاصل عليه في 100 ثم يقسم الناتج على 410 وهو المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة.
تصحيح امتحانات الثانوية العامة
في بيان سابق لوزارة التربية والتعليم أوضحت أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة تمت داخل الكنترولات بدقة شديدة وعناية للتأكد من حصول كل طالب على حقه كاملا، حيث تم التصحيح من خلال لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة الخاص بكل مادة قبل بدء التصحيح بالكنترولات، وبالنسبة لتصحيح ورقة الأسئلة المقالية فتمت عبر أجهزة التابلت من خلال مصححان.
وأشار البيان أن نسب النجاح في مادة اللغة العربية تجاوزت 90%، في مادة اللغة الثانية تجاوزت نسبة النجاح 91% فأكثر، وفي مادة الكيمياء بلغ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية أكثر من 1000 طالب، بينما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر، ما يزيد عن 5000 طالب.
اقرأ ايضا
نتيجة 3 ثانوي 2023| نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط
علمي/ادبي.. استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 لـ "جميع المحافظات"
لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وخطوات حساب النسبة المئوية
الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات
نتيجة 3 ثانوي 2023| نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط