موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 والمتبقي من الامتحانات

ترتفع معدلات البحث عن موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالتزامن مع بدء طلاب الثانوية امتحانات الدور الثاني منذ السبت الماضي.

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

نعرض في التقرير التالي الموعد المتوقع لنتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 وكذلك الباقي من جدول امتحانات الدور الثاني.

يستغرق إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023 ما يقرب من أسبوعين بعد انتهاء الامتحانات والتي تستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس 2023.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 118.605 طالب وطالبة وهو العدد المتبقي من الإجمالي الكلي لطلاب الثانوية العامة هذا العام حيث تقدم لامتحانات العام الدراسي 763.206، حضر منهم امتحانات الدور الأول 759.676، وبلغ عدد الناجحين 598.723 بنسبة النجاح 78.81 %.

المتبقي من جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023

يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

امتحان مادة الفيزياء

امتحان مادة التاريخ

يوم الخميس 24 أغسطس 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

يوم السبت 26 أغسطس 2023

امتحان مادة الكيمياء

امتحان مادة الجغرافيا

يوم الأحد 27 أغسطس 2023

امتحان مادة الديناميكا

يوم الاثنين 28 أغسطس 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية

امتحان مادة التفاضل والتكامل

امتحان مادة علم النفس والاجتماع

يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

امتحان مادة الأحياء

امتحان مادة الفلسفة والمنطق

امتحان مادة الاستاتيكا

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد أمس الإثنين،نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 92.4%.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية من خلال موقع بوابة مركز المعلومات الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموجودة هنا https://nategafany.emis.gov.eg/

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