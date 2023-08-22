موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 والمتبقي من الامتحانات
ترتفع معدلات البحث عن موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالتزامن مع بدء طلاب الثانوية امتحانات الدور الثاني منذ السبت الماضي.
موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023
نعرض في التقرير التالي الموعد المتوقع لنتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 وكذلك الباقي من جدول امتحانات الدور الثاني.
يستغرق إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023 ما يقرب من أسبوعين بعد انتهاء الامتحانات والتي تستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس 2023.
ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 118.605 طالب وطالبة وهو العدد المتبقي من الإجمالي الكلي لطلاب الثانوية العامة هذا العام حيث تقدم لامتحانات العام الدراسي 763.206، حضر منهم امتحانات الدور الأول 759.676، وبلغ عدد الناجحين 598.723 بنسبة النجاح 78.81 %.
المتبقي من جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023
يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023
امتحان مادة الفيزياء
امتحان مادة التاريخ
يوم الخميس 24 أغسطس 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى
يوم السبت 26 أغسطس 2023
امتحان مادة الكيمياء
امتحان مادة الجغرافيا
يوم الأحد 27 أغسطس 2023
امتحان مادة الديناميكا
يوم الاثنين 28 أغسطس 2023
امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية
امتحان مادة التفاضل والتكامل
امتحان مادة علم النفس والاجتماع
يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023
امتحان مادة الأحياء
امتحان مادة الفلسفة والمنطق
امتحان مادة الاستاتيكا
نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023
وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد أمس الإثنين،نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 92.4%.
يمكن الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية من خلال موقع بوابة مركز المعلومات الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموجودة هنا https://nategafany.emis.gov.eg/
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