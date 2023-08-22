الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 والمتبقي من الامتحانات

طلاب
طلاب

ترتفع معدلات البحث عن موعد  نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالتزامن مع بدء طلاب الثانوية امتحانات الدور الثاني منذ السبت الماضي. 

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

 

نعرض في التقرير التالي الموعد المتوقع لنتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 وكذلك الباقي من جدول امتحانات الدور الثاني

 

يستغرق إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023 ما يقرب من أسبوعين بعد انتهاء الامتحانات والتي تستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس 2023.

 

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 118.605 طالب وطالبة وهو العدد المتبقي من الإجمالي الكلي لطلاب الثانوية العامة هذا العام حيث تقدم لامتحانات العام الدراسي 763.206، حضر منهم امتحانات الدور الأول 759.676، وبلغ عدد الناجحين 598.723 بنسبة النجاح 78.81 %. 

 

 

التعليم: تقرير غرفة العمليات فى رابع أيام امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2023 وموعد ظهور النتيجة

 

المتبقي من جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023 

 

يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

امتحان مادة الفيزياء 

امتحان مادة التاريخ

 

يوم الخميس 24 أغسطس 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

 

 

يوم السبت 26 أغسطس 2023

امتحان مادة الكيمياء 

امتحان مادة الجغرافيا

 

يوم الأحد 27 أغسطس 2023

امتحان مادة الديناميكا 

 

يوم الاثنين 28 أغسطس 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 

امتحان مادة التفاضل والتكامل

امتحان مادة علم النفس والاجتماع

 

يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

امتحان مادة الأحياء 

امتحان مادة الفلسفة والمنطق

امتحان مادة الاستاتيكا 

 

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

 

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد أمس الإثنين،نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 92.4%.

 

يمكن الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية من خلال موقع بوابة مركز المعلومات الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموجودة هنا https://nategafany.emis.gov.eg/

يتم كتابة رقم جلوس الطالب 

الضغط على كلمة بحث 

لتظهر النتيجة 

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"التعليم" تتيح نتيجة الدبلومات الفنية بالمدارس برقم الجلوس

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"التعليم" تعلن رابط نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2023

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