نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط الدور الثاني 2023| رابط الاستعلام والخطوات

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط الدور الثاني 2023 ننشر التفاصيل عبر هذا التقرير حيث يترقب الطلاب موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 وهو ما يترقبه الكثير من الطلاب، حيث خاض 118 ألفا و605 طلاب وطالبات فى جميع الشعب، امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة وينتظر أهالي وأولياء الأمور ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023، ففى حال رسب الطالب هذه المرة، فيتعين عليه إعادة السنة مرة أخرى، وكان استهل الطلاب امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، منذ يوم السبت 19 أغسطس، وتستمر حتى التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط الدور الثاني 2023

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط الدور الثاني 2023 من المقرر أن يتم تصحيح الاختبارات والرصد والمراجعة بعد الانتهاء من الامتحانات، على أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد انتهاء الامتحانات بحوالي ما بين أسبوع إلى 10 أيام، أي فى نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر أو بداية الأسبوع الثاني من ذات الشهر، وأعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي، عن رابط ظهور نتيجة الدور الثاني ثانويه عامه 2023، عبر الموقع الرسمي للوزارة على أن يكون الاستعلام برقم الجلوس وظهور النتائج كاملة بالاسم.

جدول امتحان الدور الثاني ثانوية عامة

- جدول يوم السبت 19 أغسطس: مادة امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-جدول يوم الأحد 20 أغسطس: مادة امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

-جدول يوم الاثنين 21 أغسطس: مادة امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

-جدول يوم الثلاثاء 22 أغسطس: مادة امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

-جدول يوم الأربعاء 23 أغسطس: مادة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

-جدول يوم الخميس 24 أغسطس: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

-جدول يوم السبت 26 أغسطس: مادة امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

-جدول يوم الأحد 27 أغسطس: مادة امتحان الديناميكا.

-جدول يوم الاثنين 28 أغسطس: مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

-جدول يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023: مادة الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

- خطوة 1: للاستعلام عن نتيجة الدور الثاني، قم بالدخول على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

https://emis.gov.eg/

-خطوة 2: اضغط على رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

-خطوة 3: قم بإدخال رقم الجلوس بشكل صحيح

-خطوة 4: اضغط على عرض النتيجة

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