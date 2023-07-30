رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط.. يبحث الطلاب وأولياء الأمور خلال اليومين الماضيين وحتى الآن عبر مختلف محركات الإنترنت، عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

يوفر موقع الدستور رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الثانوية 2023 فور اعتمادها وإعلان أسماء الأوائل حيث يمكن الاستعلام برقم الجلوس.

الدخول على رابط موقع الدستور لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنا https://natega.dostor.org/

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة كذلك من خلال رابط موقع الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم وهو الموجود هنا https://www.thanwya.com/vb/

يكون الاستعلام من خلال رقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023



اللغة العربية الدرجة الكلية 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكلية 50 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية الدرجة الكلية 40 درجة.

التاريخ الدرجة الكلية 60 درجة.

الجغرافيا الدرجة الكلية 60 درجة.

الفلسفة والمنطق الدرجة الكلية 60 درجة.

علم النفس والاجتماع الدرجة الكلية 60 درجة.

الكيمياء الدرجة الكلية 60 درجة.

الفيزياء الدرجة الكلية 60 درجة.

الجيولوجيا الدرجة الكلية 60 درجة.

الأحياء الدرجة الكلية 60 درجة.

الجبر والهندسة الفراغية الدرجة الكلية 30 درجة.

التفاضل والتكامل الدرجة الكلية 30 درجة.

استاتيكا الدرجة الكلية 30 درجة.

ديناميكا الدرجة الكلية 30 درجة.

مواد لا تضاف للمجموع

التربية الدينية الدرجة الكلية 25 درجة.

التربية الوطنية الدرجة الكلية 25 درجة.

الاقتصاد والإحصاء الدرجة الكلية 50 درجة.

يذكر أن أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سوف تعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، إلكترونيًّا على موقع وزارة التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة أوائل أغسطس 2023، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد فور اعتمادها من وزير التعليم.

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