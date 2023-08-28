الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 وموعد اعتمادها

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

خطوات ورابط الاستعلام نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

 

الدستور تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

 

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 

اوضحت مصادر صحفية عدة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف تقوم باعتماد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 فى الأسبوع الأول من سبتمبر القادم 2023 فور الانتهاء من أعمال الكنترول والتصحيح ورصد الدرجات ومن ثم سوف تقوم الوزارة بالإعلان عنها.

 

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال منشور لها على موقعها الإلكتروني أنها سوف تعلن عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من خلال نشر النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي كما سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة لمدة أسبوع بعد نشر النتيجة مع إمكانية تقديم التظلمات إلكترونيا عبر الإنترنت.

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الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2023

رابط استعلام نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من خلال نشرها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط على هذا الرابط https://moe.gov.eg/

 

أماكن شاغرة لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2023 

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكترونى أن هناك أماكن في الكليات والمعاهد العليا لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ،  حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب فور اعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني مباشرة ، كما سيتم اجراءت مرحلة ثانية لتنسيق الكليات الخاصة والجامعات الأهلية الجديدة لطلاب الدور الثاني والطلاب الذين لم يتقدموا لتنسيق الجامعات الحكومية المرحلة الأولى أو الثانية.

 

يذكر أنه بلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة عدد 118.605 طالب وطالبة وهو العدد المتبقي من العدد الإجمالي الكلي لطلبة الثانوية العامة في هذا العام، حيث ستقدم لامتحانات العام الدراسي 763.206، وحضر منهم امتحانات الدور الأول عدد 759.676، وبلغ عدد الناجحين حوالي 598.723 بنسبة النجاح 78.81 %.

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