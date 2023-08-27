الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة.. كليات تقبل من 50% علمي علوم (حكومية- خاصة)

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

كليات تقبل من 50% علمي علوم من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، ويستعرض الدستور تفاصيلها في السطور التالية:

كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023

تزامنا مع اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، الاثنين الماضى الموافق 21 أغسطس الجاري، بدأ الطلاب فى تكثيف عمليات البحث عن الكليات التى تقبل من 50% علمي علوم ووفقًا لتنسيق العام الماضي، فإن هناك كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023 حكومي، مع الإشارة إلى أن جميع هذه الكليات تتطلب نجاح الطالب أولًا في اختبار القدرات، حتى يحق له التقديم عليها عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

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كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023 حكومي وفقا لتنسيق العام الماضى 

تربية العريش رياضة: 205.

تربية رياضية بنات الإسكندرية: 205.

تربية رياضية بنات الزقازيق: 205.

تربية رياضية بنات السويس: 205.

تربية رياضية بنات العريش: 205.

تربية رياضية بنات المنصورة: 205.

تربية رياضية بنات المنيا: 205.

تربية رياضية بنات أسوان: 205.

تربية رياضية بنات بنها: 205.

تربية رياضية بنات بني سويف: 205.

تربية رياضية بنات بور سعيد: 205.

تربية رياضية بنات جنوب الوادي: 205.

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة: 205.

تربية رياضية بنات سوهاج: 205.

تربية رياضية بنات طنطا: 205.

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية: 205.

تربية رياضية بنات كفر الشيخ: 205.

تربية رياضية بنين الإسكندرية: 205.

تربية رياضية بنين الزقازيق: 205.

تربية رياضية بنين السويس: 205.

تربية رياضية بنين العريش: 205.

تربية رياضية بنين المنصورة: 205.

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم: 205.

تربية رياضية بنين المنيا: 205.

تربية رياضية بنين الوادي الجديد: 205.

تربية رياضية بنين أسوان: 205.

تربية رياضية بنين أسيوط: 205.

تربية رياضية بنين بنها: 205.

تربية رياضية بنين بني سويف: 205.

تربية رياضية بنين جنوب الوادي: 205.

تربية رياضية بنين حلوان: 205.

تربية رياضية بنين سوهاج: 205.

تربية رياضية بنين طنطا: 205.

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية:205.

تربية رياضية بنين كفر الشيخ: 205.

تربية رياضية بنين مدينة السادات: 205.

تربية موسيقية حلوان: 205.

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية: 205.

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة: 205.

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر: 205.

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر: 205.

تربية نوعية فنية أسوان: 205.

تربية نوعية فنية بور سعيد: 205.

تربية نوعية فنية دمياط: 205.

تربية نوعية فنية عين شمس: 205.

تربية نوعية فنية مطروح: 205.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية: 205.

تربية نوعية موسيقية القاهرة: 205.

تربية نوعية موسيقية المنصورة: 205.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر: 205.

تربية نوعية موسيقية أسوان: 205.

تربية نوعية موسيقية بنها: 205.

تربية نوعية موسيقية بور سعيد: 205.

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية: 205

تربية نوعية موسيقية دمياط: 205.

تربية نوعية موسيقية سوهاج: 205.

تربية نوعية موسيقية طنطا: 205

تربية نوعية موسيقية عين شمس: 205.

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ: 205.

تربية نوعية موسيقية مطروح: 205.

في مختلف محافظات مصر.. كليات المرحلة الثالثة علمى علوم 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم من موقع الوزارة

كليات خاصة تقبل من 50% علمي علوم 2023

ووضع مجلس الكليات الأهلية والخاصة 2023/2024، أدنى 53% لطلاب علمي علوم للتقديم في كليات “الإعلام، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الصحية، والفنون التطبيقية، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، والتربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، والآثار، العلوم السينمائية”، وبالتالي تتوافر معاهد خاصة فقط من 50% علمي علوم، ضمن تنسيق الجامعات 2023/2024.

كليات حكومية تقبل من 50% علمي علوم 2023

إليك قائمة كليات حكومية تقبل من 50% علمي علوم 2023، والتي أبرزها هي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، التي تفتح الباب أمام الطلاب في عدد من الجامعات الحكومية، لكن بمصروفات دراسية تقدر بنحو 15 ألف جنيه كل عام، إلى جانب اجتياز اختبارات القدرات، وهى كالتالى :

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية:

كليات تقبل من 50 علمي علوم كليات خاصة تقبل من 50 علمي علوم 2023 كليات حكومية تقبل من 50 علمي علوم 2023 أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة المنصورة

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