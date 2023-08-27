في مختلف محافظات مصر.. كليات المرحلة الثالثة علمى علوم 2023

ارتفعت معدلات البحث عن كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2023 كي يستعد طلاب الثانوية العامة لتنسيق رغباتهم بعد إعلان تفاصيل المرحلة الثالثة لهم، وذلك عقب الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب 2023 والتي تنتهي غدًا الاثنين 28 أغسطس 2023.

كليات المرحلة الثالثة علمى علوم 2023

نعرض في التقرير التالي الكليات المرحلة الثالثة علمى علوم 2023 وهي التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

تربية نوعية موسيقيه بور سعيد

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضيه بنات بني سويف

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تعرف على كليات المرحلة الثالثة علمى علوم 2023

تربية نوعية موسيقيه طنطا

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية رياضية بنات أسوان

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنات دمياط

سياحة وفنادق مطروح

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية رياضية بنين مطروح

سياحة وفنادق بني سويف

آداب انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

آداب انتساب موجه سوهاج

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية المنوفية

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

أسماء كليات المرحلة الثالثة علمى علوم 2023

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

تربية رياضية بنين السويس

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية الوادي الجديد رياضة

سياحة وفنادق مدينة السادات

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات بنها

تربية رياضية بنين سوهاج

آداب انتساب موجه العريش

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية العريش رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية نوعية فنية طنطا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية فنية المنيا

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه طنطا

آداب المنيا

تربية رياضية بنين المنيا

تربية نوعية سوهاج

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

تربية رياضية بنات أسيوط

آداب أسيوط

تربية رياضية بنين أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تربية نوعية بور سعيد

آداب انتساب موجه دمياط

تربية رياضية بنين أسوان

آداب انتساب موجه أسوان

تربية نوعية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

أقتصاد منزلى العريش

تربية (طفولة) سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية مطروح