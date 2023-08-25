الآن.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

مع قرب انتهاء امتحانات دور ثان لطلاب الثانوية العامة حرص الطلبة على معرفة موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 عبر جوجل، خلال الأيام الحالية، للالتحاق بـ المرحلة الثالثة لتنسيق القبول في الجامعات المصرية.

موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

وتنشر “الدستور” في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023، ونتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023، وخطوات معرفة النتيجة.

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

ويبلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة عدد 118.605 طالب وطالبة وهو العدد المتبقي من العدد الإجمالي الكلي لطلبة الثانوية العامة في هذا العام حيث ستقدم لامتحانات العام الدراسي 763.206، وحضر منهم امتحانات الدور الأول عدد 759.676، وبلغ عدد الناجحين حوالي 598.723 بنسبة النجاح 78.81 %.

وكان الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد نتائج امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني لعام 2023، وكانت بنسبة نجاح 92.4%.

نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023

ويمكن الاستعلام عن نتائج الدور الثاني للدبلومات الفنية عبر موقع بوابة مركز المعلومات الخاصة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموجودة من (هنا ) .

ويتم كتابة رقم جلوس الطالب.

ثم الضغط على كلمة بحث.

موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

أما عن ميعاد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2023، فأكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة في الدور الثاني، بعد انتهاء الامتحانات باسبوعين أو بمدة أقل.

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وحذرت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى الطلبة من الغش أو تصوير أسئلة أو كتابة أجوبة ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال على أى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث إنه سيكون الحرمان من الامتحان مصير لأى طالب يقوم بالغش أو يقوم بتصوير الأسئلة.