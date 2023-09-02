الموعد النهائى لإعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة.. مصدر بـ"التعليم" يوضح

أعلنت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023 سيكون يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل، مؤكدة أن الوزارة قاربت على الانتهاء من تصحيح امتحانات الدور الثاني.

وأضافت المصادر لـ«الدستور»، أن الطلاب المتظلمين من الدور الأول إذا كان لهم درجات وتم إثباتها بالفعل سوف تتم مخاطبة التنسيق من أجل إضافتها ولا قلق من ذلك.

وقد حرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على وجود ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مشيرًا إلى انتهاء ماراثون الثانوية العامة ما عدا امتحانات مدارس (المكفوفين) التي ستنتهى غدًا الأربعاء الموافق 30 أغسطس، ومنبهًا على التشديد على تأمين اللجان وتأمين الملاحظين، وشكرهم لما بذلوه من جهد مخلص وتمنيات الوزارة بعودتهم سالمين إلى أماكن عملهم.

أقرأ أيضًا:



كما وجه الشكر لجميع الوزارات والهيئات التي شاركت في إنجاح منظومة الامتحانات هذا العام، وعلى رأسها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والتنمية المحلية ووزارة الكهرباء كشريك أساسى في امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى الجهود التي بذلتها الهيئات والأجهزة الرقابية والأمنية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من جانب المحافظين، لتسخير كل الإمكانات من أجل انتظام سير العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب خلال فترة انعقاد سير الامتحانات.



وأعرب عن تقديره للطلاب على حسن تنفيذهم للتعليمات الواردة لهم، وتمنياته لجميع الطلاب بالتوفيق.

وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.