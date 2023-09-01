الآن.. موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

بالتزامن مع انتهاء ماراثون امتحانات ثانوية عامة دور ثاني شغل أذهان الطلاب وأولياء الأمور معرفة موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023عبر جوجل، حيث انتهى طلبة الصف الثالث الثانوي في العام الحالي في يوم الثلاثاء الماضي بامتحانات الدور الثاني، وهو الأمر الذي سوف يجعل الكثير يبحث عن نتائج الثانوية العامة 2023 في الدور الثاني، وذلك يكون تمهيدا لكتابة تنسيق الكليات، ويكون مع العلم أن يكون تنسيق المرحلة الثالثة سيستأنف عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 الدور الثاني، ثم ستعلن نتيجة كافة طلاب مرحلة التنسيق الثالثة.

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وسوف نستعرض طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 في الدور الثاني، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي يتبع لوزارة التربية والتعليم، حيث سيقوم الطالب بالدخول على الموقع ويقوم باتباع الخطوات التالية:-

ادخل على “موقع وزارة التربية والتعليم ”(اضغط من هنا). ثم قم بالدخول على صفحة “نتيجة الثانوية العامة دور ثاني”. سيطلب منك وضع رقم الجلوس الخاص بك. وخلال ثوان ستظهر نتيجة الثانوية العامة في الحال وتتضمن المجموع وأيضا نسبة النجاح ودرجة الطلاب في كل مادة.

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

وعن موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب ثانوية عامة 2023، فمن المقرر أن سيتم الإعلان عنها في الـ 72 ساعة المقبلة، وذلك من قبل وزارة التربية والتعليم، وسوف يكون التنسيق لتسجيل رغبات الكليات عبر اتباع الخطوات التالية:

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