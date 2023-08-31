اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

مع انتهاء كافة امتحانات الصف الثالث الثانوي الدور الثاني سعى أولياء الأمور والطلاب معرفة موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 عبر جوجل، وذلك بالتزامن مع اقتراب ميعاد إعلانها، يحرص الآلاف من الطلاب معرفة الكليات المتاحة لهم طبقًا لمجموعهم، فور الإعلان عنها.

موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، وخطوات معرفة النتيجة، و نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة دور ثاني.

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

ومن المقرر إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2023 وتكون خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك طبقًا لكافة تصريحات المصادر المسئولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث أن أوضحت أنه سوف يتم إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة في 2023 وذلك عقب انتهاء الامتحانات بأسبوع.

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة في الدور الثاني الحصول على نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 2023 وذلك فور إعلانها رسميًا من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمصر عبر موقع الوزارة الرسمي الإلكتروني، وذلك يكون من خلال الضغط على الرابط التالي: من هنا.

خطوات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يختار التلميذ كافة الخدمات الإلكترونية.

يقوم الطالب باختيار نتائج الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

يقوم الطالب بتسجيل “رقم الجلوس”.

يتم الضغط على “عرض النتيجة”.

واخيرا تظهر “نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023”.

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نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2023 مرتفعة وسوف تكون أعلى من نسب النجاح بنتيجة الثانوية العامة الدور الأول لعام 2023.

وأوضحت المصادر أنه سيتم مراعاة الطلاب أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة في الدور الثاني 2023، منوها إلى أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2023 سيعتمد على ضوابط وآليات سيتم الالتزام بها.