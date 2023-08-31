الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط سريع.. نتيجة الثانوية العامة 2023 دور ثانى

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يبحث طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الثانوي عبر محرك البحث "جوجل"، عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 دور ثاني، بالتزامن مع  انتهاء الامتحانات، حيث كان آخر امتحان للدور الثاني أمس الثلاثاء، لمواد الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا، وكانت امتحانات الدور الثاني للثانوي العام قد استمرت لمدة 10 أيام متصلة.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة دور ثاني يوم 19 أغسطس الماضى، وانتهت أمس الثلاثاء الموافق 29 أغسطس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 دور ثاني:

  1. الدخول علي موقع بوابة المعلومات المخصص للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط التالي (من هنا).
  2. اختيار نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.
  3. كتابة رقم جلوس الطالب.
  4. الضغط على عرض النتيجة.
  5. - ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 فور اعتمادها رسميًا.

النتائج مبشرة| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

اللينك الرسمي| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فقط

وتستعد وزارة التربية والتعليم، لإعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة بأن الطالب سيحصل على درجة النجاح فقط أو 50% من درجة المادة في مواد الرسوب فقط.

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وأوضحت الوزارة، أن الطالب الذي رسب فى مادتين فأقل بامتحانات الدور الأول للصف الثالث الثانوي، وأدى فيها الامتحان بالدور الثاني سيحصل على درجة النجاح فقط، أما من قام بتأجيل امتحانات الدور الأول واختبر فيها دور ثان سيحصل على الدرجة الفعلية للمواد.

وفور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 دور ثاني، رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، سيتم إعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لما يقرب من 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات.

وتتم أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، بشكل منتظم بعد انتهاء امتحان كل مادة، وذلك لضمان ظهور نتيجة الدور الثاني بعد أيام قليلة من انتهاء الامتحانات وبحد أقصى بعد مرور أسبوع واحد فقط.

ويحق للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني، كتابة 75 رغبة كاملة من رغبات الكليات والمعاهد المتوافقة مع مجموعهم مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي أيضًا.

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