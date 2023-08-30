الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2023

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني ، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي.

 

موعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة عقب نهاية الامتحانات في يوم 29 أغسطس الجاري بعد إسبوع، حيث تعمل الكنترولات على تصحيح امتحانات الصف الثالث الثانوي دور ثان أولا بأول، ومن المرتقب أن يكون ظهور النتيجة بعد انتهاء الامتحانات بفترة زمنية قليلة.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 

ومن المقرر أن يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022/2023 دور ثان، عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال بوابة مركز المعلومات على الرابط التالي (من هنا).

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة دور ثاني

كانت امتحانات الثانوية العامة دور ثاني قد بدأت يوم 19 أغسطس الماضى وجاء الجدول كالتالى حسبما أعلنته وزارة التربية والتعليم رسيمًا واعتمده الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

  • 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية
  • 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
  • 21 أغسطس: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.
  • 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء.
  • 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.
  • 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى.
  • 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.
  • 27 أغسطس الديناميكا.
  • 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
  • 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الباقين للدور الثاني للثانوية العامة 2023، وصل إلى 118 ألفا و605 طلاب وطالبات، ويؤدي الطلاب الامتحانات بنفس رقم جلوس امتحانات الدور الأول ولا تغيير في أرقام الجلوس الطلاب، وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب الراسبين في مادتين أو أقل يحق لهم دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ويحصل الطالب على درجة النجاح فقط.

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ويسمح للطالب الذى أجل امتحان الدور الأول لأسباب قانونية دخول امتحان الدور الثانى، هذه الفئة من الطلاب يسمح لهم بالحصول على الدرجة الكاملة للمادة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد؛ بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى.

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