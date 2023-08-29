الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كليات التربية المتاحة فى المرحلة الثالثة للتنسيق

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن توقعات كليات التربية التى من الممكن أن تكون متاحة فى المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2023، وترصد الدستور خلال السطور المقبلة كليات التربية التى من الممكن أن تكون متاحة لطلاب المرحلة الثالثة فى التنسيق بحد أدنى 50% قبل إعلانها من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وهى كالتالى:

كليات التربية المتاحة فى المرحلة الثالثة للتنسيق 2023

كلية تربية نوعية موسيقية جامعة بورسعيد

كلية تربية رياضية بنات جامعة العريش

وكذلك كلية تربية نوعية موسيقية جامعة مطروح

كلية تربية نوعية فنية جامعة مطروح

كلية تربية نوعية موسيقية جامعة دمنهور بالنوبارية

كلية تربية نوعية فنية جامعة المنصورة بمنية النصر

كلية تربية نوعية فنية جامعة بور سعيد

كلية تربية موسيقية جامعة حلوان

كلية تربية رياضية بنين جامعة العريش

كلية تربية نوعية موسيقية جامعة دمياط

كلية تربية نوعية فنية جامعة أسوان

كلية تربية شعبة تربية فنية جامعة السويس

كلية تربية رياضية بنين جامعة مطروح

كلية تربية نوعية شعبة مسرح تربوى جامعة المنصورة

كلية تربية رياضية بنات جامعة السويس

كلية تربية نوعية موسيقية جامعة عين شمس

كلية تربية نوعية موسيقية جامعة جنوب الوادي

كلية تربية نوعية موسيقية جامعة المنصورة

كلية تربية رياضية بنات جامعة الوادي الجديد

تربية رياضية بنين جامعة الوادي الجديد

تربية نوعية موسيقية جامعة سوهاج

تربية رياضية بنين جامعة السويس

تربية نوعية موسيقية جامعة المنوفية

تربية نوعية فنية جامعة دمياط

تربية رياضية بنات جامعة أسوان

تربية رياضية بنين جامعة بور سعيد

تربية نوعية فنية جامعة عين شمس

تربية رياضية بنين جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية فنية جامعة جنوب الوادي

تربية رياضية بنات جامعة بور سعيد

تربية نوعية موسيقية جامعة الإسكندرية

تربية نوعية فنية جامعة المنوفية بأشمون

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تربية نوعية فنية جامعة المنصورة بميت غمر

تربية رياضية بنات جامعة سوهاج

تربية رياضية بنين جامعة سوهاج

تربية نوعية فنية جامعة سوهاج

تربية نوعية فنية جامعة دمنهور بالنوبارية

تربية رياضية بنين جامعة الفيوم

تربية رياضية بنات جامعة الفيوم

تربية رياضية بنين جامعة المنيا

تربية رياضية بنات جامعة المنيا

تربية رياضية بنين جامعة بني سويف

تربية رياضية بنات جامعة بني سويف

تربية رياضية بنات جامعة الإسكندرية

تربية رياضية بنين جامعة المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين جامعة دمياط

تربية نوعية فنية جامعة القاهرة

تربية نوعية موسيقية جامعة القاهرة

تربية رياضية بنين جامعة حلوان

تربية رياضية بنات جامعة حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات جامعة المنصورة

تربية رياضية بنات جامعة جنوب الوادي

تربية رياضية بنين جامعة كفر الشيخ

تربية رياضية بنات جامعة كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية جامعة أسوان

تربية رياضية بنات جامعة أسيوط

تربية رياضية بنين جامعة أسيوط

تربية رياضية بنات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين جامعة جنوب الوادي

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