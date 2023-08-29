لطلاب الثانوية العامة 2023.. كليات التربية المتاحة فى المرحلة الثالثة للتنسيق
يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن توقعات كليات التربية التى من الممكن أن تكون متاحة فى المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2023، وترصد الدستور خلال السطور المقبلة كليات التربية التى من الممكن أن تكون متاحة لطلاب المرحلة الثالثة فى التنسيق بحد أدنى 50% قبل إعلانها من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وهى كالتالى:
كليات التربية المتاحة فى المرحلة الثالثة للتنسيق 2023
كلية تربية نوعية موسيقية جامعة بورسعيد
كلية تربية رياضية بنات جامعة العريش
وكذلك كلية تربية نوعية موسيقية جامعة مطروح
كلية تربية نوعية فنية جامعة مطروح
كلية تربية نوعية موسيقية جامعة دمنهور بالنوبارية
كلية تربية نوعية فنية جامعة المنصورة بمنية النصر
كلية تربية نوعية فنية جامعة بور سعيد
كلية تربية موسيقية جامعة حلوان
كلية تربية رياضية بنين جامعة العريش
كلية تربية نوعية موسيقية جامعة دمياط
كلية تربية نوعية فنية جامعة أسوان
كلية تربية شعبة تربية فنية جامعة السويس
كلية تربية رياضية بنين جامعة مطروح
كلية تربية نوعية شعبة مسرح تربوى جامعة المنصورة
كلية تربية رياضية بنات جامعة السويس
كلية تربية نوعية موسيقية جامعة عين شمس
كلية تربية نوعية موسيقية جامعة جنوب الوادي
كلية تربية نوعية موسيقية جامعة المنصورة
كلية تربية رياضية بنات جامعة الوادي الجديد
تربية رياضية بنين جامعة الوادي الجديد
تربية نوعية موسيقية جامعة سوهاج
تربية رياضية بنين جامعة السويس
تربية نوعية موسيقية جامعة المنوفية
تربية نوعية فنية جامعة دمياط
تربية رياضية بنات جامعة أسوان
تربية رياضية بنين جامعة بور سعيد
تربية نوعية فنية جامعة عين شمس
تربية رياضية بنين جامعة قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية فنية جامعة جنوب الوادي
تربية رياضية بنات جامعة بور سعيد
تربية نوعية موسيقية جامعة الإسكندرية
تربية نوعية فنية جامعة المنوفية بأشمون
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