الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مصادر بالتعليم العالى تكشف لـ"الدستور" موعد نتيجة تقليل الاغتراب

تنسيق
تنسيق

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023 سوف تظهر خلال اليومين القادمين بحد أقصى الخميس المقبل.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2023

وأضافت لـ الدستور، أن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 سوف تكون على الموقع الرسمى للتنسيق، على أن تنتهى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من تقليل الاغتراب لتبدأ فى المرحلة الثالثة للتنسيق الأسبوع المقبل.

وكان قد تساءل العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن موعد نتيجة تقليل الاغتراب خلال الساعات الماضية قبل انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق.

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وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إجراء امتحان تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية، والأوكرانية، والسودانية، الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المستوى الذي أجرى يوم ٢٧ أغسطس٢٠٢٣ ، والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، في تخصصات (الطب البشري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، الهندسة)، وذلك يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب.

وستُجرى اختبارات تحديد المستوى بـ (كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، وكلية الصيدلة جامعة القاهرة، وكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وكلية الهندسة جامعة عين شمس)، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا. 

التحويل بين الكليات.. آخر موعد لتقليل الاغتراب 2023

تنسيق المرحلة الثالثة و موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2024 وضوابط التحويل بين الكليات

آخر موعد لمرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلتي الأولي والثانية

وستقوم الجامعات بموافاة أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بكشوف الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحان، ولم يدخلوا الامتحان الأول، وذلك قبل يوم الخميس الموافق ٧ سبتمبر القادم، حيث يمثل الامتحان فرصة أخيرة للطلاب المُتخلفين عن الامتحان الأول.

ويأتي إجراء امتحانات تحديد المستوى، تنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتورة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

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