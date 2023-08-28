الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد لمرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلتي الأولي والثانية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة من المرحلتي الأولي والثانية عن آخر موعد لمرحلة تقليل الاغتراب 2023 ، حيث يغلق موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الإثنين باب تسجيل الرغبات ضمن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتي الأولى والثانية للقبول بالجامعات المصرية الحكومية.

تقليل الاغتراب 2023

وأتاح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب تسجيل الرغبات بمرحلة "التحويلات بين الكليات"، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) الخميس الماضى، ويستمر حتى اليوم الاثنين الموافق 28/8/2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة.

كليات المرحله الثالثه للثانويه العامه 2023 بعد انتهاء تقليل الاغتراب

نتائج تقليل الاغتراب 2023 وشروط التحويل بين الكليات

لا يوجد مد للتقدم فى مرحلة تقليل الاغتراب

وأكد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا يوجد مد للتقدم فى مرحلة تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكترونى، وأنه سيتم غلق باب التسجيل مساء اليوم، كما لا يوجد تحويلات ورقية بين الكليات والجامعات، والمعاهد فى مرحلة تقليل الاغتراب، مؤكدا أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط ومن خلال موقع التنسيق الإلكترونى وفى حدود النسب المقررة والتي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

شروط وقواعد تقليل الاغتراب 2023

أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية

 سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني

• أن يكون التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• ام يكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• أن يكون الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• اماكنية التحويل يكون لمرة واحدة فقط لكل طالب او طالبة.

• يحب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• ان تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. 

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية ، و يتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية

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