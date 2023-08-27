الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كليات المرحله الثالثه للثانويه العامه 2023 بعد انتهاء تقليل الاغتراب

تنسيق
تنسيق

يكثر البحث عن  كليات المرحله الثالثه للثانويه العامه 2023 كي يستعد الطلاب لتسجيل رغباتهم فور انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب 2023 والتي بدأت من الخميس الماضي 24 أغسطس  وتستمر حتى غدًا الاثنين 28 أغسطس 2023.

كليات المرحله الثالثه للثانويه العامه 2023

في التقرير التالي نرصد كليات المرحله الثالثه للثانويه العامه 2023 للشعبة العلمية والأدبية والتي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

الكليات المتبقية في المرحله الثالثه للثانويه العامه 2023

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

الفني التجارى بالمحله الكبرى

تربية رياضية بنات السويس

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

تربية رياضية بنات أسوان

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

تربية نوعية فنية بور سعيد

معهد الجيزة العالى للعلوم  الادارية بطموه جيزة

ك.ت. فني صناعى بنها

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني صناعى اسوان

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية القاهرة

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

العالي  للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة  تجمع خامس

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 والأماكن الشاغرة في الكليات

رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 .. ومؤشرات التنسيق

تربية نوعية موسيقية المنوفية

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

الفني التجارى بشبرا

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنيا

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية موسيقية بنها

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنات الزقازيق

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

العالي  للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة  تجمع خامس

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

تربية نوعية فنية المنصورة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

نظم معلومات ادارية قطاميه

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تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2023.. رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 في المدارس الحكومية

كليات المرحلة الثالثة كليات المرحله الثالثه للثانويه العامه 2023 المرحله الثالثه للثانويه العامه 2023 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

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