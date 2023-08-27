تتصدر نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 في المدارس الحكومية والتجريبية (عربي ولغات) كافة المواقع البحثية والمنصات الإلكترونية حاليا حيث يتم إعلان نتائج القبول عبر ثلات مراحل في مواعيد مختلفة وفقا للأماكن المتاحة في كل مدرسة من المدارس وعدد استيعابها من الطلاب في مرحلة kg1.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 في المدارس الحكومية

يستطيع أولياء أمور الأطفال من 4 - 6 سنوات الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية (عربي، ولغات) للعام الدراسي المقبل 2023-2024 والذين تقدموا بطلبات إلحاق عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعلام عن نتائج القبول من خلال نفس الموقع (من هنا) ويتم التفضيل بين الأطفال وفقا للسن والتوزيع الجغرافي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن على ولي الأمر المقبول ابنه في تنسيق kg1 أن يسدد المصروفات الدراسية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال 15 يوما فقط في أحد مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات من إعلان النتيجة وإلا يعتبر طلب التقديم لاغيا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية 2023

يتوجب على ولي أمر الأطفال من سن 4-6 سنوات الذين تقدموا بطلبات التحاق بالمدارس الحكومية (عربي، لغات) عقب معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 وتحضير الأوراق اللازمة للتقديم في العام الدراسي المقبل 2023-2024 بالمدارس والتي تتلخص فيما يلي:-

شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و 4 صور منها.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية.

عدد 8 صور شخصية للطفل مقاس 4*6 حديثة.

إيصال مرافق (مياه، كهرباء، غاز) باسم الأب أو الجد.

صورة من عقد ايجار أو تمليك لمحل سكن الطالب والأصل للاطلاع عليه.

شهادة وفاة الأب في حالة الوفاة وصورة من شهادة الولاية التعليمية.

ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم.

طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سن الطفل.

حضور ولي الأمر مع الطفل في حالة قبوله في المدرسة لتقديم أوراقه.

حافظة بلاستيكية.

يتم أنهاء كافة الأوراق اللازمة وحضور المقابلة الشخصية للطالب والتي تنظمها المدرسة للطلاب الجدد لتحديد مستواه التعليمية والفصل الذي سيقيد به قبل بداية العام الدراسي الجديد.