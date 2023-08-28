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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

التحويل بين الكليات.. آخر موعد لتقليل الاغتراب 2023

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتساءل كثيرون من الطلاب وأولياء الأمور عن آخر موعد لتقليل الاغتراب 2023 عبر محركات البحث المُختلفة خلال الساعات القليلة الماضية.

 

موعد انتهاء تقليل الاغتراب 2023

تزامنًا مع انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب 2023 مساء اليوم الاثنين، يبحث الطلاب المسجلون ضمن تقليل الاغتراب 2023 للتحويل من كلية لأخرى عن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتحت باب التحويل بين الكليات والجامعات المصرية للعام الجامعي 2023-2024 لتقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني عبر الإنترنت.

وكشفت وزارة التعليم العالي عن أن تقليل الاغتراب يشمل الطلاب الذين تم ترشيحهم بالفعل في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة للقبول في الكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2023-2024.

 

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رابط تقليل الاغتراب 2023 وشروط التحويل بين الكليات

مواعيد تقليل الاغتراب 2023 على موقع التنسيق الإلكترونى

وأشارت الوزارة إلى أن التحويلات وتقليل الاغتراب يكون بين الكليات والجامعات المصرية،  للكليات المناظرة أو الكليات غير المناظرة، على أن يتم ذلك في حدود النسبة التي تقررها الوزارة وهي 10%.

 

انتهاء تقليل الاغتراب 2023

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آخر موعد لتقليل الاغتراب 2023، حيث تقرر فتح باب التحويل بين الكليات والجامعات وتقليل الاغتراب 2023-2024، بداية من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، على أن تستمر التحويلات بين الكليات والجامعات وتقليل الاغتراب حتى يوم الاثنين 28 أغسطس 2023.

 

وكشفت الوزارة أن التحويل من كلية لأخرى أو من جامعة لأخرى يتم بناء شروط تتمثل في أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، بينما يكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

 

وكذلك الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل يكون عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية.

 

ووفقًا لما أعلنه مكتب تنسيق القبول في الجامعات، تنتهي مرحلة تقليل الاغتراب 2023 مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن ثم تبدأ أعمال مكتب تنسيق القبول في الجامعات استعدادًا لإعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023.

 

وبدأت مرحلة تقليل الاغتراب 2023 يوم الخميس الماضي الموافق 24 أغسطس 2023 واستمرت لمدة 5 أيام على التوالي، حيث بدأت مرحلة تقليل الاغتراب 2023 من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس حتي اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023.

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رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2024 وضوابط التحويل بين الكليات

آخر موعد لمرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلتي الأولي والثانية

نتائج تقليل الاغتراب 2023 وشروط التحويل بين الكليات

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