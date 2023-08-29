الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ننشر رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023

تنسيق
تنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023 عبر الموقع الرسمى للتنسيق منذ قليل «ترقبوا إعلان نتيجة تقليل الاغتراب».

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

وبدأ مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الإثنين الموافق 28/8/2023.

 وقد تقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية" برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويُسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

ويمكن معرفة نتيجة تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

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غدًا.. فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين" الأولي والثانية" وبدء المرحلة الثالثة

مصادر بالتعليم العالى تكشف لـ"الدستور" موعد نتيجة تقليل الاغتراب

تنسيق المرحلة الثالثة و موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2024 وضوابط التحويل بين الكليات

عدد طلاب المرحلة الثالثة 2023 

الشعب العلمية: 205 درجة  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 83863.
الشعبة الأدبية: 205 درجة  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 50983.
إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

علمًا بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

تُعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إجراء امتحان تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية، والأوكرانية، والسودانية، الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المستوى الذي أجرى يوم ٢٧ أغسطس٢٠٢٣ ، والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، في تخصصات (الطب البشري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، الهندسة)، وذلك يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب.
 

إعلان نتيجة التنسيق إجراء المرحلة الثانية تقليل الاغتراب نتيجة تقليل الاغتراب رابط تقليل

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تنسيق المرحلة الثالثة و موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023

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