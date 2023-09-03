الأحد 03 سبتمبر 2023
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مصر

عبر الدستور| تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رضا حجازى
رضا حجازى

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، من تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، في جميع الكنترولات.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 خلال ساعات 

وقال مصدر مسؤول بديوان عام الوزارة، إنه سيتم اعتماد النتيجة، خلال ساعات.

وأكد المصدر، أنه من سيتم إعلان النتيجة للطلاب، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الرابط التالي: https://moe.gov.eg/

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر موقع الدستور من هنا.

ذلك من خلال دخول الطالب عب الرابط المدون أعلاه، والدخول على نتيجة الثانوية العامة، ويكتب رقم الجلوس الخاص به، ثم الضغط على عرض النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

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مؤشرات نجاح الثانوية العامة 2033 الدور الثاني

وكشف المصدر، أن نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 الدور الثاني أفضل من نسبة نجاح الطلاب بالدور الأول ، بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

اختتام امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

واختتم طلاب الثانوية العامة، امحانات الدور الثاني، الثلاثاء الماضي، على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة، وسيتم اعلانها رسمياً في المدارس في اليوم التالي لإعلانها، على أن ترسل شهادات النجاح الخاصة بالطلاب، حتى يقوموا بالتقديم بالتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية وفقاً للمجموع التي حصل عليه الطالب، فور الحصول على شهادة النجاح .

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

جدير بالذكر، أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، يوم ٣٠ سبتمبر المقبل في جميع انواع المدارس المختلفة  على مستوى الجمهورية، وفقاً للخريطة الزمنية المعتمده من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وسط تعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم بالعام الجديد.

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