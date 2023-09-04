الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس لملاحق 3 ثانوي

طلاب
طلاب

زاد البحث عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس للملاحق عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني خلال شهر أغسطس الماضي وفقا للجدول الزمني المعتمد رسميا.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس للملاحق

يستطيع طلاب الثانوية العامة الاستعلام عن درجاتهم في مواد الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من خلال الرابط الذي خصصه موقع الدستور الإلكتروني لخدمة الطلاب من كافة محافظات الجمهورية من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل.

يذكر أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية قد أجريت في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة من يوم 19 أغسطس 2023 وحتى يوم 29 أغسطس 2023 وفقا للجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه ويراعي الفترات الزمنية بين المواد الدراسية وبعضها.

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تنسيق طلاب الدور الثاني في الثانوية العامة 2023

لم يحدد حتى الآن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد لإجراء تنسيق الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني بمرحلة الثانوية العامة 2023 وحتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة من التنسيق لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية الذي من المتوقع أن يكون خلال الأسبوع الجاري.

ويستطيع الطلاب الجدد المرشحين إلى الكليات في كافة الجامعات المصرية خلال المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق التقدم بأوراقهم إلى مكاتب شؤون الطلاب لإنهاء إجراءات الالتحاق بالكليات خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 والتي تتلخص في ما يلي:-

  • بيان النجاح في الثانوية العامة موضح بها المجموع الكلي.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب سارية.
  • عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب.
  • الموقف من التجنيد للطلاب الذكور.
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موعد انطلاق العام الدراسي المقبل 2024 في الجامعات

عقب تفعيل لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس للملاحق يتساءل أولياء الأمور والطلاب عن موعد انطلاق العام الدراسي المقبل والخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث يبدأ العام الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

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