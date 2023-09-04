تفاصيل بدء فعاليات أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان 8 سبتمبر

يبدأ الجدول الزمني المحدد لانطلاق أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان الذي من المقرر أن يُعقد في الفترة من ٨ إلى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣، وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هناك خطة متكاملة لدعم الأنشطة الطلابية، حيث تم إقرار تطبيق القانون بإنفاق 3% من دخل الجامعة لصالح دعم الأنشطة الطلابية، وتم إنفاق حوالى 15 مليون جنيه هذا العام بعدما كان الإنفاق 3 ملايين جنيه فقط العام الماضى، ولا يوجد لدينا مشكلة فى إنفاق المزيد على الأنشطة الطلابية كون النشاط الطلابى يبنى شخصية الطالب ويفجر المهارات المختلفة ويسهم فى بناء الشخصية للطلاب.

تصنيع مفروشات وملابس خاصة بأسبوع شباب الجامعات

وأضاف قنديل خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد أمس الإثنين، للإعلان عن تفاصيل إطلاق الجامعة أسبوع شباب الجامعات إلى مفهوم ريادة الأعمال بالجامعة وتطبيقة على نطاق واسع وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على تشغيل الوحدات الإنتاجية بالكلية، وتم تصنيع مفروشات وملابس خاصة بأسبوع شباب الجامعات من خلال كليات الجامعة المختلفة، حيث قامت كلية الفنون التطبيقية بالتعاون بين مركز تصميم وتكنولوجيا المنسوجات ومركز التطوير والبحوث بتنفيذ عدد 4000 كوفرتة للمدن الجامعية بالجامعة ضمن التجهيزات الخاصة بمفروشات أسبوع شباب الجامعات.

القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بالجامعات

وأضاف الدكتور السيد قنديل أن أسبوع شباب الجامعات الحدث الرئيسى الذى تعمل عليه الجامعة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بالجامعات، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها، وتشجع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع، وتخريج جيل من الشباب قادر على صناعة المستقبل، لذا حرصت جامعة حلوان على عقد البرامج التدريبية لطلابها التي تشارك في تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات، موضحًا أن سياسة مجلس الجامعة عمل ترشيد للنفقات واستخدام إمكانيات الجامعة البشرية والحفاظ على ممتلكاتنا تمكنا من إنهاء أزمة استدانة الجامعة بحوالى 500 مليون جنيه وتحقيق فائض 250 مليون جنيه، فضلا عن الحساب الدولارى وبه 10.5 مليون دولار.

تعزيز التفاعل الثقافي بين الطلاب بمختلف الجامعات والمعاهد

وأكد رئيس جامعة حلوان على أهمية أسبوع شباب الجامعات في تعزيز التفاعل الثقافي بين الطلاب بمختلف الجامعات والمعاهد، وعلى دور الأنشطة الطلابية في تعزيز مهاراتهم المتنوعة.

وأضاف أن الجامعة تعمل على توفير بيئة مثالية لاستضافة هذا الحدث، وتوفير جميع الخدمات الضرورية لضمان نجاحه، حيث يتمتع أسبوع شباب الجامعات برعاية ودعم من القيادة المصرية، بالإشراف المباشر من دولة رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة.

إطلاق موقع الكتروني خاص بأسبوع شباب الجامعات

واضاف قنديل أنه تم إطلاق موقع الكتروني خاص بأسبوع شباب الجامعات ويعرض الموقع نبذة عن تاريخ أسبوع شباب الجامعات، وكل استعدادات الجامعة للأسبوع من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية والثقافية والعلمية والجوالة وأماكن عقد الفعاليات، والجامعات المشاركة بالأسبوع، وأعمال اللجان المنظمة للأسبوع، وأعمال التطوير والتحديث الجارية بالجامعة استعدادًا للأسبوع، وكذلك أعمال الصيانة، والإعلان عن تميمة وشعار الأسبوع، وأهم الملتقيات والمبادرات المنعقدة، ومشاركات كليات الفنون التطبيقية والاقتصاد المنزلي في تصنيع منتجات الأسبوع.

ويتضمن تدريب الطلاب على عدد من المهارات اللازمة لتنظيم هذا الحدث المهم سواء مرافقة الوفود، أوالافتتاح ومراسم الختام، أوتنظيم دخول وخروج الجماهير، أو الأمن للملاعب والمنشأت، المبادرات والتوعية، أو مهارات تتعلق بالاتصال وتكنولوجيا المعلومات، الأعلام والعلاقات العامة، وكذلك مرافقة كبار الزوار، ونبذه عن الأسبوع والأنشطة المشاركة في الأسبوع وعرض اللجان التي طلبت متطوعين ودور المتطوعين، المهام المطلوبة منهم ومدي الاستفادة من المشاركه في الأسبوع.