الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تعلن عن اطلاق الموقع الإلكتروني لأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

السيد قنديل
السيد قنديل

 

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن إطلاق الموقع الإلكتروني لأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من ٨ : ١٤ سبتمبر الجاري والذي يمكن متابعته على الرابط التالي:
http://uyw.helwan.edu.eg/.

ويعرض الموقع نبذة عن تاريخ أسبوع شباب الجامعات، كافة استعدادات الجامعة للأسبوع من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية والثقافية والعلمية والجوالة وأماكن عقد الفعاليات، والجامعات المشاركة بالأسبوع، واعمال اللجان المنظمة للأسبوع، اعمال التطوير والتحديث الجارية بالجامعة استعدادا للأسبوع وكذلك اعمال الصيانة، والاعلان عن تميمة وشعار الاسبوع، وأهم الملتقيات والمبادرات المنعقدة، مشاركات كليات الفنون التطبيقية والاقتصاد المنزلي في تصنيع منتجات الاسبوع، كذلك يعرض الموقع عدد من الفيديوهات واللقاءات التلفزيونية الأعلامية حول أسبوع شباب الجامعات.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان تشرف بإستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية العليا الثالث تحت شعار “الجمهورية الجديدة حلم وطن” خلال الفترة من ٨ : ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣، والذي يحظى برعاية واهتمام من الدولة المصرية، كونه مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر، ما يكسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات، كما يجمع شباب الباحثين والمبتكرين وشباب المبادرات المجتمعية ليلتقوا سويًا لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البنائة لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي، وتستقبل الجامعة فعاليات أسبوع شباب الجامعات 2023، لتستكمل مسيرة مستمرة منذ إفتتاح الأسبوع الأول عام 1954.

كان قد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أننا نولى اهتمامًا كبيرًا بأسبوع شباب الجامعات نظرًا لأهميته كمناسبة وطنية، حيث يتجمع شباب مصر المتميز من الجامعات والمعاهد العليا للمنافسة الشريفة في مختلف المجالات العلمية والرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه الفعاليات تسهم فعليًا في تشكيل جيل متميز ومتعلم، حيث يكتسب الشباب مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات من خلال مشاركتهم في هذه التجارب المتعددة.

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