الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان: نسعى لبناء جسور التعاون المشترك مع جامعة 15 مايو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ناجح جلال رئيس مجلس أمناء جامعة ١٥ مايو، الدكتور الوزير السابق محب الرافعي نائب رئيس الجامعة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين، لبناء جسور التعاون المشترك لخدمة طلاب الجامعتين والتطوير والشراكة وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد على الصعيدين المصري والعالمي في ظل الخطة الاستراتيجية للتعليم العالى ٢٠٣٠.

وخلال اللقاء أشار الدكتور السيد قنديل إلى أن  جامعة حلوان  تعد إحدى الجامعات المميزة في مجال البحث العلمي والتخصصات الفنية الفريدة ولديها الكليات الأم في الفنون والموسيقى وتضم قامات علمية كبيرة وفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، إلى جانب وجود خطة استراتيجية لديها يتم العمل عليها وفق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر ٢٠٣٠ للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والإنشاءات، وكذلك التحول لجامعة صديقة للبيئة، وجذب المزيد من الطلاب الوافدين، وتطوير البرامج التعليمية وإنشاء برامج جديدة مميزة تتوافق مع متطلبات واحتياجات المجتمع في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي والتغيرات المتلاحقة في كل المجالات.

 الشراكة والتعاون بين الجامعات

وتناول اللقاء الحديث عن أهمية الشراكات والتعاون بين الجامعات في ظل امتلاك كل جامعة لتخصصات فريدة في ظل توجُّه الدولة فى التوسع لإنشاء الجامعات، والمساهمة فى منح الفرصة الحقيقية للطلاب لاستكمال مسار العملية التعليمية الخاص بهم، والتعاون في تطوير مستشفى الطلبة وتحويله لمستشفى جامعي، والتواصل في ظل وجود تخصصات جديدة أنشئت تتماشى مع رؤية وأهداف الدولة للتنمية المستدامة وتحقق متطلبات المجتمع المصرى، كذلك وجود الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، والتى تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم بما يحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وما نشهده من تطوير كبير في قطاع التعليم الجامعي.

الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى

يأتي اللقاء في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم الجامعى بمختلف التخصصات، للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى، والرغبة في عقد شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية.

عُقد اللقاء بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور هابي حسني مساعد رئيس الجامعة للمشروعات، الدكتور عمر سلمان مستشار رئيس الجامعة.

جامعة حلوان جسور التعاون المشترك جامعة ١٥ مايو التطوير الشراكة الجامعات المميزة

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