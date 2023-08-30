الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان: حاضنة المشروعات الصغيرة أنتجت 12 ألف تيشيرت للطلاب مؤخرًا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تمكنت حاضنة المشروعات الصغيرة ب جامعة حلوان والتابعة للوحدة الإنتاجية لكلية الاقتصاد المنزلى أن تنتج زى التربية العسكرية لتغطية احتياجات إدارة التربية العسكرية بالجامعة على مدار عام كامل، كما كان لها دور رائد فى تغطية احتياجات أسبوع شباب الجامعات والمزمع إقامته بالجامعة فى أوائل شهر سبتمبر الجارى، وذلك بتوفير التيشيرتات والحقائب التى تحمل شعار الفعالية والتى تخطت بضع آلاف قطعة، كما تضمنت المنتجات مفروشات المدن الطلابية من ملاءات أسرة ومخدات وستائر تصل إلى 5000 منتج من كل صنف استعدادًا لاستقبال ضيوف أسبوع الشباب بمبانى المدينة الطلابية، وتنظيم وعمل ورش تعليمية، وجار العمل على وضع خطة منظمة لتلبية احتياجات الكليات العملية من بلاطى المعامل، وأرواب التخرج لطلاب الفرق النهائية، أو أرواب مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، وفى القريب العاجل سيتم تنفيذ الملابس الرياضية للرياضات المختلفة بكليتى التربية الرياضية للبنين والبنات بالجامعة.

 

 تقديم وإنتاج منتجات تعبر عن التخصصات النوعية 

 

وحققت حاضنة جامعة حلوان فكرة الاكتفاء الذاتى من خلال تقديم وإنتاج منتجات تعبر عن التخصصات النوعية الفريدة لكليات الجامعة، وذلك تحت إشراف أساتذة متخصصين بكلية الاقتصاد المنزلى تحت إشراف الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار القاضى عميد الكلية، والدكتور أسامة أبو هشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير الوحدة الإنتاجية الدكتور مدحت حسين، ومتابعة التنفيذ الدكتورة هدى شعبان مدير فرع الحاضنة بعين حلوان، كما شارك فى متابعة عملية التدريب والإنتاج فريق متخصص من معاونى أعضاء هيئة التدريس لضمان تقديم منتجات عالية الجودة بما يحقق تدريب فعال ومنتجات ذات جودة مرتفعة.

وتتضمن الوحدة الإنتاجية بالكلية قطاعات ثلاث متخصصة بمجالات الملابس الجاهزة والصناعات الجلدية والتغذية وعلوم الأطعمة.

هذا ويستقبل المشروع عددا كبيرا من المتدربين بالفرق الدراسية المختلفة وذلك لتدريبهم على مراحل إنتاج الملابس المختلفة بالمشروعات الناشئة وإكسابهم الثقة والاعتماد على أنفسهم لإقامة وإدارة مشروعاتهم الخاصة بما يؤهلهم للحصول على فرص عمل جيدة على مستوى الجمهورية وليس فقط داخل نطاق الجامعة، وتتطور حاضنة جامعة حلوان وذلك فى إطار جهود الجامعة تعمل الحاضنة على تحقيق الاستفادة من الإمكانات المتاحة من ماكينات ومعدات إنتاج الملابس المتخصصة بكافة أنواعها والمنتجات الجلدية وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الملابس والمفروشات وغيرها والتى يحتاجها قطاع واسع من الطلاب والعاملين والأطقم الطبية وأفراد الأمن والسائقين وغيرهم

جامعة حلوان حاضنة المشروعات الصغيرة أسبوع شباب الجامعات التربية العسكرية الكليات العملية

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