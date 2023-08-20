الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

نتيجة تظلمات الثانوية
نتيجة تظلمات الثانوية العامة

ترتفع معدلات البحث عن لينك نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 مع انتهاء تلقي طلبات التظلم في نتيجة  الدور الأول منذ الخميس الماضي. 

لينك نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 

نعرض في التقرير التالي لينك نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 الذي يمكن الاستعلام عنها من خلاله فور إعلان نتيجة التظلمات.

يكون الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة فور إعلان نتيجتها من خلال الموقع الخاص بها الموجود هنا 

https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

ويتم تسجيل الدخول بالبريد الموحد وإتباع الخطوات  التالية للاستعلام عن نتيجة التظلم.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 

يستمر حتى نهاية اليوم الاحد تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الالكتروني  الموجود هنا 

https://tansik.digital.gov.eg/application/

يستمر تلقي رغبات التنسيق من خلال معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب.

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تنسيق الشهادات المعادلة 2023 

يبدأ من اليوم صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وحتى يوم الخميس 31 أغسطس 2023 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

ويمكن الدخول على موقع التنسيق الالكتروني عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءًا يوميًا، أو عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.

بالنسبة لطلاب الدبلومة الأمريكية إذا اجتاز الطالب امتحان S.A.T عليه القيام بإرسال نسخة إلكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

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