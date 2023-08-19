السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"فرصة تعليم عالي".. تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية 2024

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعد جامعة الملك سلمان الأهلية من أحدث الجامعات الخاصة في مصر، حيث تأسست في عام 2019 بموجب قرار رئاسي، وتحظى بدعم ورعاية من المملكة العربية السعودية، وتضم 15 كلية في مجالات علمية وإنسانية وفنية مختلفة، وتقدم برامج أكاديمية متطورة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وتهدف إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل والمساهمة في التنمية المستدامة.

الكليات المتاحة بجامعة الملك سلمان الأهلية في مصر لعام 2023 – 2024

الكليات الموجودة في جامعة الملك سلمان الأهلية هي كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية الطب البيطري، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية التكنولوجيا الصحية، كلية الهندسة، كلية علوم وهندسة الحاسب، كلية العلوم الأساسية، كلية الفنون التطبيقية، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية الاقتصاد والإدارة وكلية التربية.

وجاء تنسيق جامعة الملك سلمان 2023 الدولية كالآتي، الطب 75%، طب الأسنان 74%، العلاج الطبيعي 73%، الصيدلة 70%، الطب البيطري 66%، الهندسة 65%.

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شروط التقديم في جامعة الملك سلمان الأهلية:

1- يجب أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للقبول في المجال العلمي المرغوب فيه.

2- يجب أن يقوم الطالب بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعات المصرية الأهلية بوزارة التعليم العالي وملء البيانات المطلوبة واختيار الرغبات ورفع المستندات المطلوبة. 

3- يجب أن يسدد الطالب رسوم اختبارات القبول المحددة على الموقع الإلكتروني وأن يحضر للاختبار في الموعد المحدد.

4- في حالة قبول الطالب مبدئيًا، يجب أن يتوجه إلى مقر الجامعة ويقدم المستندات الأصلية للفحص والتأكد من صحتها.

5- يجب أن يسدد الطالب 25% من قيمة المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الأول ومصروفات الخدمات الطلابية كاملة ورسوم الكشف الطبي.

6- يجب أن يستخرج الطالب كارنيه الجامعة ويجري اختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية.

7- يجب أن يقابل الطالب المرشد الأكاديمي لتحديد خطة الدراسة والمسارات التي سيسجلها.

8- يجب أن يسدد الطالب باقي مصروفات العام الدراسي قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل.

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