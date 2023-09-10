رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. وآخر موعد لتقديم التظلمات

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من أكثر الكلمات البحثية حاليا التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر موقع جوجل البحثي وذلك مع انطلاق تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني والتي أجريت خلال شهر أغسطس الماضي.

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني تسجيل رغباتهم عبر الموقع الرسمي للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب كافة بياناته الشخصية ومجموعه وشعبته الدراسية ثم يسجل 75 رغبة في استمارة التنسيق ويمكنه الاستعانة بقائمة الكليات المتاحة له من خلال بيانته الشخصية التي قام بإدخالها.

يذكر أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بكافة الشعب الدراسية قد أجريت خلال الفترة من 19 - 29 أغسطس 2023 وفقا للجدول المعتمد لتنظيم الامتحانات في كافة محافظات الجمهورية واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة بشكل رسمي يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023.

موعد تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في استمارة التنسيق للالتحاق بالكليات المتاحة لهم خلال 2023-2024 وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023.

بلغت نسبة نجاح الطلاب في امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 نحو 89.04% وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 119348 طالب وطالبة من كافة محافظات الجمهورية.

آخر موعد لتظلمات طلاب الثانوية العامة للدور الثاني 2023

يغلق مكتب التنسيق رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023 غدا الاثنين فيما فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التظلمات على نتائج امتحانات المواد التي يشكون فيها يوم يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 حيث يتم تقديم طلبات إعادة تصحيح اوراق الاجابة عبر الموقع الالكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).