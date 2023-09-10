الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. وآخر موعد لتقديم التظلمات

تنسيق
تنسيق

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من أكثر الكلمات البحثية حاليا التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر موقع جوجل البحثي وذلك مع انطلاق تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني والتي أجريت خلال شهر أغسطس الماضي.

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني تسجيل رغباتهم عبر الموقع الرسمي للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب كافة بياناته الشخصية ومجموعه وشعبته الدراسية ثم يسجل 75 رغبة في استمارة التنسيق ويمكنه الاستعانة بقائمة الكليات المتاحة له من خلال بيانته الشخصية التي قام بإدخالها.

يذكر أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بكافة الشعب الدراسية قد أجريت خلال الفترة من 19 - 29 أغسطس 2023 وفقا للجدول المعتمد لتنظيم الامتحانات في كافة محافظات الجمهورية واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة بشكل رسمي يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024.. وما هي الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالى؟

طرق استعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وأخر موعد لتنسيق الدبلومات الفنية

موعد تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في استمارة التنسيق للالتحاق بالكليات المتاحة لهم خلال 2023-2024 وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023.

بلغت نسبة نجاح الطلاب في امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 نحو 89.04% وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 119348 طالب وطالبة من كافة محافظات الجمهورية.

txt

10 خطوات للقضاء على الغش فى الامتحانات (خاص)

txt

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وانتهاء الامتحانات

آخر موعد لتظلمات طلاب الثانوية العامة للدور الثاني 2023

يغلق مكتب التنسيق رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023 غدا الاثنين فيما فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التظلمات على نتائج امتحانات المواد التي يشكون فيها يوم يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 حيث يتم تقديم طلبات إعادة تصحيح اوراق الاجابة عبر الموقع الالكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اقرأ أيضا 

كيفية الاستعلام عن نتائج تنسيق الثانوية العامة 2023

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة للثانوية العامة 2023 طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني

مواد متعلقة

أسماء المقبولين في مدارس ستيم 2023 .. وشروط الالتحاق بها

مصاريف كلية تربية رياضية 2023.. وأقسامها وشروط التقديم فيها

الآن| رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2023.. وموعد انطلاق العام الدراسي الجديد

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. وخطوات الاستعلام الإلكتروني

خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحله الثالثة 2023.. موعد غلق تنسيق الدور الثاني

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. وموعد تسجيل الرغبات

الأكثر قراءة

العاصفة “دانيال” تضرب مصر غدًا.. وأمطار غزيرة على هذه المناطق

"القاهرة الإخبارية": زلزال المغرب كارثة طبيعية حلت بمراكش ومَنْ حولها (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الثلاثاء المقبل (فيديو)

كريم عبدالعزيز يعود إلى "الحشاشين" بعد انتهاء عطلته الصيفية

الرئيس السيسى: ينبغى العمل على سد الفجوة التكنولوجية لضمان مستقبل أفضل للبشرية

"تعليم القليوبية" يحصد مركزين فى مسابقة قريتى على مستوى الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب