موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. وخطوات الاستعلام الإلكتروني

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 من أكثر الكلمات البحثية والتي تحظى على نسب مشاهدة عالية خلال الساعات القليلة الماضية منذ إغلاق باب تسجيل رغبات طلاب القسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2022-2023 يوم الأحد الماضي الموافق 3 سبتمبر 2023.

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

لم يتم تحديد موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 رسميا حتى الآن ولكن من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة التنسيق خلال الساعات القليلة المقبلة حيث بدأت عملية تسجيل رغبات طلاب الأزهر في كافة محافظات الجمهورية بشعبتيها العلمية والأدبية يوم 20 أغسطس 2023 واستمرت لمدة أسبوعين عبر الموقع الرسمي للتنسيق.

ويمكن للطلاب الاستعانة بقائمة الكليات المتاحة لهم من خلال البيانات التي تم إدخالها عن الطالب وشعبته الدراسية ومجموعة الحاصل عليه ومحافظة إقامته من خلال موقع مصر الرقمية المخصص لتنسيق طلاب جامعة الأزهر خلال العام الدراسي المقبل 2023 -2024 حيث تم فتح كليات جديدة لخدمة الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

كيفية الاستعلام عن نتائج تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والذين سجلوا رغباتهم في التنسيق خلال الأيام المقبلة الاستعلام عن أسماء الكليات المرشحين لها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 من خلال إتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) .

اختيار أيقونة تنسيق الأزهر.

تحديد الشعبة الدراسية.

إدخال بيانات الطالب كاملة.

تسجيل رقم جلوس الطالب والرقم السري.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور اسم الكلية المرشح لها الطالب والجامعة.

ويمكن للطلاب التقديم بأوراقهم للكليات المرشحين لها عقب طباعة بطاقات الترشيح قبل انطلاق العام الدراسي المقبل 2023-2024 لتقيدهم في الكليات وإنهاء كافة الإجراءات.

موعد تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2023

فتح قطاع المعاهد الأزهرية باب تقديم طلبات إعادة تصحيح أوراق الإجابة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية يقسميها العلمي والأدبي في المواد المراد تقديم التظلم على درجاتها خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023 ولمدة 15 يوم فقط وذلك حتى يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري.