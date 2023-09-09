السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. وخطوات الاستعلام الإلكتروني

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 من أكثر الكلمات البحثية والتي تحظى على نسب مشاهدة عالية خلال الساعات القليلة الماضية منذ إغلاق باب تسجيل رغبات طلاب القسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2022-2023 يوم الأحد الماضي الموافق 3 سبتمبر 2023.

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

لم يتم تحديد موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 رسميا حتى الآن ولكن من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة التنسيق خلال الساعات القليلة المقبلة حيث بدأت عملية تسجيل رغبات طلاب الأزهر في كافة محافظات الجمهورية بشعبتيها العلمية والأدبية يوم 20 أغسطس 2023 واستمرت لمدة أسبوعين عبر الموقع الرسمي للتنسيق.

ويمكن للطلاب الاستعانة بقائمة الكليات المتاحة لهم من خلال البيانات التي تم إدخالها عن الطالب وشعبته الدراسية ومجموعة الحاصل عليه ومحافظة إقامته من خلال موقع مصر الرقمية المخصص لتنسيق طلاب جامعة الأزهر خلال العام الدراسي المقبل 2023 -2024 حيث تم فتح كليات جديدة لخدمة الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحله الثالثة 2023.. موعد غلق تنسيق الدور الثاني

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. وموعد تسجيل الرغبات

كيفية الاستعلام عن نتائج تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والذين سجلوا رغباتهم في التنسيق خلال الأيام المقبلة الاستعلام عن أسماء الكليات المرشحين لها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 من خلال إتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تنسيق الأزهر.
  • تحديد الشعبة الدراسية.
  • إدخال بيانات الطالب كاملة.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب والرقم السري.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور اسم الكلية المرشح لها الطالب والجامعة.

ويمكن للطلاب التقديم بأوراقهم للكليات المرشحين لها عقب طباعة بطاقات الترشيح قبل انطلاق العام الدراسي المقبل 2023-2024 لتقيدهم في الكليات وإنهاء كافة الإجراءات.

txt

خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحله الثالثة 2023.. موعد غلق تنسيق الدور الثاني

txt

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي برقم الجلوس

موعد تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2023

فتح قطاع المعاهد الأزهرية باب تقديم طلبات إعادة تصحيح أوراق الإجابة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية يقسميها العلمي والأدبي في المواد المراد تقديم التظلم على درجاتها خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023 ولمدة 15 يوم فقط وذلك حتى يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري.

اقرأ أيضا 

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد لطلاب الأزهر 2024

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية تنسيق الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية نتيجة التنسيق امتحانات الدور الثاني قطاع المعاهد الأزهرية

مواد متعلقة

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023 .. وأماكن طرح الوحدات السكنية

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023 .. وفوائد العمل به

خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحله الثالثة 2023.. موعد غلق تنسيق الدور الثاني

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. وموعد تسجيل الرغبات

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 9-9-2023

حالة الطقس اليوم السبت 9-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 9-9-2023 فى البنوك المصرية

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 9-9-2023 فى محلات الصاغة

الأكثر قراءة

بالدموع .. تامر أمين يحمل جثمان والدته للصلاة عليها

موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص

مصر في قمة العشرين.. العالم يخطب ود "رمانة ميزان" الشرق الأوسط

وسم زلزال المغرب يتصدر الترند.. ودعوات المصريين تلاحقه

الأعلى للإعلام: نجهز تعديلًا تشريعيًا يشمل البث المباشر عبر الإنترنت

إطلاق مبادرة "الشمول المالي للفلاح" بقرية غرب أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب