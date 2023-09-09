خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحله الثالثة 2023.. موعد غلق تنسيق الدور الثاني

خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحله الثالثة 2023 محور اهتمام مئات الألاف من الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في استمارة تنسيق الجامعات خلال الفترة من يوم 29 أغسطس الماضي وحتى يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023 حيث يرغب كافة الطلاب في معرفة أسماء الكليات والمعاهد المصرية التي تم ترشيحهم للدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل 2022-2023.

خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يمكن من خلال موقع التنسيق الاستعلام عن أسماء الكليات المرشحين للدراسة بها طلاب الثانوية العامة خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 عقب إدخال البيانات اللازمة من خلال هذه الخطوات:-

الدخول عبر موقع تنسيق الجامعات "مصر الرقمية" من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار تنسيق الثانوية العامة.

تحديد نوع المرحلة ( الثالثة).

إدخال بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن الكلية المرشح لها بدقة.

تحديد الشعبة الدراسية.

تسجيل رقم الجلوس.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور اسم الكلية المرشح لها الطالب والجامعة والمحافظة.

موعد غلق تنسيق طلاب الدور الثاني 2023

فتح مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023 خلال الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023 وذلك حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية يوم الاثنين الماضي الموافق 4 سبتمبر 2023 بنسبة نجاح عامة 89.04% حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألف و 348 طالب وطالبة نجح منهم 106 ألف و 194 طالب وطالبة.

الأوراق اللازمة للتقديم في الكليات 2023-2024

خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحله الثالثة 2023 والأراق اللازمة للتقديم في الكليات أبرز تساؤلات اولياء الأمور عبر المنصات الإلكترونية حيث تتلخص الأوراق فيما يلي:-

أصل شهادة الميلاد مميكنة.

بيان النجاح في الثانوية العامة 2023 موضح بها درجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.

عدد 10 صور حديثة.

بطاقة الترشيح.

نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط.

البطاقة العسكرية ( 6 جند) لمواليد 1998.