موقع تنسيق الكليات العسكرية 2023 الإلكتروني وشروط القبول

موقع تنسيق الكليات العسكرية 2023 من الموضوعات التي يبحث عنها البعض عبر محركات البحث المختلفة، خاصة الطلاب الذين يؤدون الآن اختبارات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

يُشار إلى أنَّ التقديم للكليات العسكرية بدأ إلكترونيًا لطلاب الثانوية العامة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب تنسيق الكليات العسكرية 2023، يوم 11 يوليو الماضي واستمر حتى 28 أغسطس 2023 الماضي.

وبدأ سحب الملفات من 15 يوليو الماضي وانتهى في 31 أغسطس 2023 الماضي من مكتب التنسيق بالكلية الحربية في مصر الجديدة.

موقع تنسيق الكليات العسكرية 2023

في إطار زيادة البحث عن موقع تنسيق الكليات العسكرية 2023. تستعرض "الدستور" رابط التنسيق كذلك شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.

ويمكن الدخول على موقع تنسيق الكليات العسكرية 2023 من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي هنـــــــــــــــــــــا.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن تنسيق الكليات العسكرية 2023 وجاءت على النحو التالي:

- تنسيق الكلية الحربية 2023 القسم الأدبي 70% فأكثر - القسم العلمي 65% فأكثر.

- تنسيق الكلية الجوية 2023 القسم العلمي والأدبي من 55%.

- تنسيق الكلية البحرية 2023 علمي فقط بداية من نسبة 65%.

- تنسيق كلية الدفاع الجوي 2023 علمي رياضة فقط بداية من نسبة 70% فأكثر.

- تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2023 علمي رياضة فقط من 75% فأكثر.

- تنسيق كلية الطب العسكري علمي علوم من 87% فأكثر.

شروط القبول بالكليات العسكرية 2023

- أن يكون الطالب من أبوين وجدين مصريين الجنسية وأن لا يكونوا مكتسبين جنسيات أخرى.

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة بالدرجات المطلوبة في كل كلية.

- أن يكون الطلاب الخريجين حاصلين علي مؤهل جامعي وسنة الحصول عليه خلال 2022-2023.

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية الصناعية نظام الثلاث والخمس سنوات.

- يشترط على الطالب خريج الثانوية العامة 2022 أو ما يعادلها أن يكون مقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية.

- أن يكون حسن السمعة ولم يتم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف.

- أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

- أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويقوم بالتعهد بعدم الزواج خلال فترة الدراسة بالكلية.

- ألا يكون الطالب قد سبق فصله تأديبيًا، من كلية أو معهد أو مدرسة سواء عسكرية أو مدنية.

- ألا يكون الطالب أعفى من الخدمة العسكرية بسبب عدم اللياقة الطبية.

- ألا يقل طول الطالب المتقدم للكليات العسكرية عن 170 سم باستثناء الكلية الجوية التى يسمح بها إلى 158 سم كحد أدنى.