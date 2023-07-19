تنسيق الكليات العسكرية 2023 والتخصصات المتاحة في الكلية البحرية

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد تقديم طلبات التنسيق للكليات العسكرية لعام 2023. وتم الإعلان من قبل القوات المسلحة عن فتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والثانوية الصناعية، للالتحاق بالكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي والكلية الفنية العسكرية وغيرهم.

ونرصد في التقرير التالي تنسيق الكليات العسكرية 2023:

تنسيق الكليات العسكرية 2023

نكشف في هذا التقرير تنسيق الكليات العسكرية للعامين 2023 و 2024، والشروط والتخصصات المطلوبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والخريجين وحملة المؤهلات العليا.

وتم ذكر تخصصات الكلية الحربية التي تشمل التربية الرياضية والتجارة والحقوق والزراعة والإعلام والصحافة والاقتصاد والعلوم السياسية وكلية خدمة اجتماعية، بالإضافة إلى تخصصات الآداب وتربية اللغات والترجمة وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

كما أشير إلى شروط الالتحاق بالكلية، مثل حصول المتقدم على تقدير جيد فأعلى، وألا يزيد عمره عن 24 سنة في 1/11/2023، وحصوله على المؤهل الجامعي في عام 2022 أو 2023 فقط، وأن يدرس في الكلية لمدة عامين دراسيين.

تنسيق الكليات العسكرية 2023 الدفاع الجوي والبحرية

تطلب كلية الدفاع الجوي التخصصات في الهندسة الحاسب والنظم والاتصالات والإلكترونيات والميكاترونيكس، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2022 أو 2023 فقط، وأن يكون عمره أقل من 25 عامًا عند الالتحاق في 1/11/2023، وأن يكون التقدير مقبول فأعلى. تستغرق مدة الدراسة في كلية الدفاع الجوي عامين دراسيين.

تخصصات الكلية البحرية 2023

أما بالنسبة لكلية البحرية، فتطلب التخصصات في الهندسة الحاسب والكهرباء والميكانيكا والاتصالات والإلكترونيات والميكاترونيكس وهندسة بحرية (بناء سفن)، بالإضافة إلى خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في التخصصات المذكورة وتخصص هندسة التطبيقية (تقنية النانو). تشترط الكلية أيضًا أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2022 أو 2023 فقط، وألا يزيد عمره عن 25 عامًا عند الالتحاق في 1/11/2023، وأن يكون التقدير جيد فأعلى. تستغرق مدة الدراسة في كلية البحرية عامين دراسيين.

وفيما يتعلق بتخصصات المختلطة، فتشمل كلية العلوم تخصصات فيزياء وحاسبات وكيمياء وفلك وأرصاد جوية وفضاء ورياضيات وبحار، بالإضافة إلى تخصصات كلية التربية فيزياء وكيمياء ورياضيات.

كما تشترط الجامعات أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2022 أو 2023 فقط، وألا يزيد عمره عن 25 عامًا عند الالتحاق في 1/11/2023، وأن يكون التقدير جيد فأعلى. تستغرق مدة الدراسة في هذه التخصصات عامين دراسيين.