تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023.. يترقب الكثير من طلاب التعليم الفني بجميع أقسامه، تنسيق الدبلومات الفنية 2023، لمعرفة المعاهد والكليات لمتاحة لنظام 3 سنوات، استعدادا للالتحاق بها وفقا لمجموعهم.

ونرصد في التقرير التالي تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023:

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

تستعد وزارة التعليم العالي لإعلان تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2024 قبل أيام من فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية نظامي 3 و5 سنوات والمعاهد الفنية المتوسطة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

يضم تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023 نظامًا صناعيًا لمدة 3 سنوات والذي يوفر العديد من الخيارات أمام الطلاب.

يمكن للطلاب الالتحاق بكليات الآثار في عدة جامعات، بما في ذلك القاهرة والفيوم وأسوان وسوهاج وقنا والأقصر ودمياط والزقازيق ومطروح، حيث يتاح لهم التخصص في ترميم الآثار والترميم الدقيق والترميم المعماري.

كما يتاح لهم الالتحاق بكلية التربية في جامعة حلوان في جميع التخصصات، بالإضافة إلى كلية الاقتصاد المنزلي في جامعات حلوان والمنوفية والعريش، وكذلك كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي في جامعات حلوان والسويس وسوهاج وبني سويف.

بالإضافة إلى ذلك، يتاح للطلاب الالتحاق ببرنامج التعليم التبادلي في كلية السياحة والفنادق في جامعتي حلوان والإسكندرية.

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية نظام 5 سنوات العديد من الخيارات منها القبول بكليات الهندسة من جميع التخصصات عدا (ترميم الآثار – المعامل البيولوجية) في العديد من الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك كليات الفنون التطبيقية بمختلف الجامعات وكليات الفنون الجميلة وكليات التربية النوعية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي وكذلك كليات الآثار والزراعة والتربية والاقتصاد المنزلي وبرنامج التعليم التبادلي والجامعات التكنولوجية.

ويمكن للطلاب الاطلاع على مؤشرات القبول بتلك الكليات والمعاهد الفنية المتاحة لهم من خلال موقع التنسيق من هنا .

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023.. سياحة وفنادق

يتيح تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في مجال السياحة والفنادق العديد من المسارات التعليمية للطلاب. يمكن لطلاب الدبلومات الفنية في هذا المجال والذين يتبعون نظام الدراسة لمدة 3 سنوات، الالتحاق ببرنامج التعليم التبادلي في كلية السياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية، بالإضافة إلى المعاهد الحكومية المتوسطة للسياحة والفنادق والمعاهد العليا، وفقًا لضوابط التنسيق ومؤشرات القبول التي سيتم الإعلان عنها عبر موقع التنسيق.

أما بالنسبة للطلاب الذين حصلوا على دبلومات فنية في مجال السياحة والفنادق والذين يتبعون نظام الدراسة لمدة 5 سنوات، فيمكنهم الالتحاق بكليات السياحة والفنادق بشرط اجتياز اختبارات القدرات، بالإضافة إلى برنامج التعليم التبادلي في كلية السياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية، وكذلك كلية التربية النوعية شعبة اقتصاد منزلي في جامعة طنطا، وكلية التربية النوعية في جامعة جنوب الوادي بقنا.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023.. الدبلومات الفنية الزراعية

ويتاح للطلاب الحاصلين على الدبلومات الزراعية 2023 لكل التخصصات الالتحاق بكليات الزراعة من جميع الشعب وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي المحددة بموقع التنسيق، وكذلك الالتحاق ببرنامج التعليم التبادلي بالسياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية.

ويمكن لهم الالتحاق بكليات التربية بعدة جامعات، فضلا عن المعاهد الفنية المتوسطة والمعاهد العليا.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023.. نظام 5 سنوات

ووفقا للقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي لتنسيق الدبلومات الفنية فإنه يتم قبول 10% من إجمالي الأعداد المُقرر قبولها بكليات الجامعات المصرية من حَملة الشهادات الفنية، سواء لطلاب الشهادات الفنية نظام 5 سنوات بعد الإعدادية أو نظام الدبلوم وسنتين بعده أو الشهادات الفنية نظام 3 سنوات.

ويتاح لطلاب الدبلومات الفنية 2023 تجارة نظام 5 سنوات الالتحاق بكليات التجارة انتظام وانتساب موجه بجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط وطنطا والمنصورة وحلوان والزقازيق والمنوفية وقناة السويس وجنوب الوادي وبني سويف وبنها وسوهاج وكفر الشيخ ودمنهور ودمياط والسويس وبورسعيد وأسوان ومدينة السادات والعريش، والمعاهد الفنية الصحية والمعاهد الفنية التجارية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي وكذلك الكليات التكنولوجية.