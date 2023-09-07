مع ظهور نتيجة طلاب الثانوية العامة حرص الطلاب وأولياء الأمور معرفة تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023، وخاصة بعد إعلان واعتماد نتيجة المرحلة الثالثة بشكل رسمي، للحصول على فرص للالتحاق بها، وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 ومصاريف الجامعة

يتساءل الكثير من طلبة المرحلة الثالثة عقب إعلان واعتماد نتائجهم بشكل رسمي، حول تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023 للحصول على فرص للالتحاق بها في العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 والمصروفات.

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

تنسيق كلية الطب مجموع 80%.

تنسيق كلية طب الأسنان مجموع 78%.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي مجموع 76%.

تنسيق كلية الصيدلة مجموع 72 %

تنسيق كلية الطب البيطري مجموع 68%.

تنسيق كلية الهندسة مجموع 68%.

كلية علوم الحاسب مجموع 62%.

تنسيق كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، تنسيق كلية العلوم الأساسية ، تنسيق كلية الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، تنسيق التربية، العلوم الاجتماعية، تنسيق السياحة والفنادق، كلية التمريض، كلية الاثار، كلية علوم سينمائية مجموع 55%.

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مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

وبشأن مصاريف جامعة مصر عقب معرفة تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023، فقد جاءت كالتالي: