الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 ومصاريف الجامعة

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم

مع ظهور نتيجة طلاب الثانوية العامة حرص الطلاب وأولياء الأمور معرفة تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023، وخاصة بعد إعلان واعتماد نتيجة المرحلة الثالثة بشكل رسمي،  للحصول على فرص للالتحاق بها، وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 ومصاريف الجامعة

يتساءل الكثير من طلبة المرحلة الثالثة عقب إعلان واعتماد نتائجهم بشكل رسمي، حول تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023 للحصول على فرص للالتحاق بها في العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 والمصروفات.

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 

  • تنسيق كلية الطب مجموع  80%.
  • تنسيق كلية طب الأسنان مجموع 78%.
  • تنسيق كلية العلاج الطبيعي مجموع 76%.
  • تنسيق كلية الصيدلة مجموع 72 %
  • تنسيق كلية الطب البيطري مجموع 68%.
  • تنسيق كلية الهندسة مجموع 68%.
  • كلية علوم الحاسب مجموع 62%.
  • تنسيق كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، تنسيق كلية العلوم الأساسية ، تنسيق كلية الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، تنسيق التربية، العلوم الاجتماعية، تنسيق السياحة والفنادق، كلية التمريض، كلية الاثار، كلية علوم سينمائية مجموع 55%.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتسجيل الرغبات للثانوية العامة الدور الثاني

برقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

وبشأن مصاريف جامعة مصر عقب معرفة تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023، فقد جاءت كالتالي:

  • مصروفات كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية العلاج الطبيعي: مبلغ 95 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية التكنولوجيا الحيوية: مبلغ 70 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية التمريض: مبلغ 50 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الآثار: 40 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الهندسة: مبلغ 70 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات: مبلغ 75 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: مبلغ 55 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية الإدارة والاقتصاد قيمة: 55 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية اللغات والترجمة: مبلغ 55 ألف جنيه.
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