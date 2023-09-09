طرق استعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وأخر موعد لتنسيق الدبلومات الفنية

يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عن طرق استعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمى للتنسيق.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ووفقًا لما تم إعلانه من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فقد أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لبدء تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 قبل بداية العام الدراسي الجديد.

استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكنك البحث عن الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال الرابط التالى https://tansik.digital.gov.eg/application/

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال بيانات صحفية إنه فى ظل اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الثاني) لهذا العام 2023، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة.

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وأضافت أن هذا الرابط لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023.

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة الدكتور أيمن عاشور أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

وأشارت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال تصريحاتها عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والمرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق الثانوية العامة 2023 إلى أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.