الآن| رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2023.. وموعد انطلاق العام الدراسي الجديد

تتصاعدة حدة البحث عن رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق عبر موقع جوجل البحثي، وذلك مع تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية وذلك لرغبتهم في معرفة أسماء الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها ونتائج اختبارات القدرات التي خاضها الطلاب خلال الفترة الماضية.

رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2023 / 2024

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية خلال العام الدراسي المقبل 2022-2023 استخدام رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) للاستعلام عن الكليات المرشحين لها من خلال مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد استخدمت المواقع الإلكترونية في كافة خدمات التنسيق خلال الأعوام الماضية لتسهيل كافة الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور بدلا من التنسيق الورقي الذي كان يتطلب السفر من محافظة إلى أخرى لسحب ملف التنسيق من المكاتب الرئيسية، بالإضافة إلى تكلفة السفر وإهدار الوقت.

الاستعلام عن نتائج تنسيق المرحلة الثالثة من التنسيق 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة أسماء الكليات المرشحين لها من خلال ضوابط مكتب التنسيق للعام الدراسي المقبل 2023-2024 بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع التنسيق الإلأكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

من خلال هذا الرابط (من هنا). اختيار خدمات التنسيق.

تحديد مرحلة التنسيق (المرحلة الثالثة).

إدخال بيانات الطالب بالتفصيل.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

كتابة الرقم السري للطالب.

الضغط على كلمة التالي أو عرض الكلية المرشح لها.

ظهور الكلية المرشح لها الطالب وفقا لقواعد مكتب التنسيق.

طباعة بطاقة الترشيح الإلكترونية وإرفاقها بالمستندات المطلوبة للتقديم في الكلية المرشح إليها.

موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023

انطلقت اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 مرحلة تنسيق طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية حيث يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في الكليات المتاحة لهم عبر استمارة التنسيق من خلال موقع التنسيق والتي تستمر حتى يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 لمدة 3 أيام فقط حيث يتم غلق الموقع في تمام الساعة السابعة مساءا.

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