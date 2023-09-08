الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرزها اليوم الرياضي.. 6 تعليمات من "التعليم" بشأن العام الدراسي الجديد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما، لجميع مديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر انطلاقه يوم ٣٠ سبتمبر الجاري وفقاً للخريطة الزمنية التي اقرتها وزارة التربية والتعليم.

وجاءت توجيهات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد  كالتالي:

١- تطبيق اليوم الرياضي، وتحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي على حده، دون التأثير على الخطة توزيع المنهج، وتحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي على حدة، دون التأثير على الخطة توزيع المنهج، يتم تقسيم طلاب نفس الصف - فى حالة ارتفاع كثافة الطلاب بالصف - بين ممارسة النشاط الرياضي والفني والعلمي، طوال اليوم المخصص لذلك، والتعاون مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين لتوفير الأدوات اللازمة لممارسة تلك الأنشطة، وتنظيم المسابقات وتوزيع الهدايا العينية على الطلاب المتميزين، والمساهمة في رعاية الطلاب الموهوبين منهم.

٢-  تفعيل استخدام السبورات الذكية بجميع المدارس.

٣- الاطمئنان على استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية، والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية.

٤- اتخاذ إجراءات صيانة، وتزويد وتحديث كافة أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر) بالبرامج الحديثة، والمتضمنة داخل مناهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

تحميل المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكتروني

محافظ بورسعيد يتابع استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد

٥- تحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية، لإتاحتها للطلاب.

٦- تفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة الخائنة في تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة، تجنبا لإهدار الوقت، وترشيدا للنفقات، وتوقيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ ما ورد من تعليمات بهذا الكتاب الدوري.

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تطبيق اليوم الرياضي السبورات الذكية المناهج الإلكترونية والتفاعلية ممارسة النشاط الرياضي مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

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