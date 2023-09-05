الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،  اجتماعا موسعا، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد،  2023-2024 ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، ومدير الجهاز التنفيذي ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد و مديرية (التربية والتعليم - الإسكان – الطرق – الصحة ) – التأمين الصحى الشامل-  القيادات التعليمية ( المراحل والإدارات  التعليمية - موجهي عموم المواد- هيئة الرعاية الصحية) و عدد من الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة بالمحافظة.

 تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية

وفي بداية اللقاء، أشار اللواء عادل الغضبان، إلى أن المحافظة تستعد للعام الدراسى الجديد 2023- 2024 بتوفير كافة الامكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد، ورقمنة كل المصالح الحكومية ومن بينها المدارس ومكتباتها، تطورت أيضاً المباني حتى تتلاءم مع تحصيل الطالب لأكبر قدر ممكن من المعلومات في جو محيط مناسب لذلك، بالتزامن مع توفير معلمين مؤهلين لدعم الطالب وثقل خبراته واكتشاف مواهبه وتدعيمها.

وأكد المحافظ أن المحافظة حققت معدلات تطوير كبيرة في مجال التعليم خلال الفترة الماضية، وأشاد بجهود العاملين في قطاع التعليم ببورسعيد وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أفضل مناخ تعليمي للطلاب

واستعرض "الغضبان" ، مستجدات العمل بشأن جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدا على أهمية استمرار أعمال التطوير التي تشهدها عدد من المدارس حاليا و تكثيف العمل للتأكد من جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.

تكثيف ومواصلة الحملات على "سناتر" الدروس الخصوصية

وشدد محافظ بورسعيد ، على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، ومديري المدارس بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس، لافتا أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم،  وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، مؤكدا أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.  

وأكد المحافظ ، على ضرورة تكثيف ومواصلة الحملات على "سناتر" الدروس الخصوصية،  منوها لاهمية أن يتعاون أولياء الأمور  مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر "سناتر" بيع العلم، وطالب كذلك مسئولي التعليم بفرض تواجد المعلمين خلال اليوم الدراسي.

ووجه محافظ بورسعيد ، رسالة لأولياء الأمور والطلاب بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية،  ودعم جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية،  وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبنائنا قادة المستقبل كما وجه محافظ بورسعيد مسئولي التعليم بتشكيل لجان من إدارة الحوكمة للمرور على المدارس والتأكد من جاهزيتها.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
IMG-20230905-WA0030
IMG-20230905-WA0030
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
الأجهزة التنفيذية أزمة الدروس الخصوصية العام الدراسي محافظ بورسعيد وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

إصابة شخصين بتسمم غذائي في بورسعيد

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

وكيل "تعليم بورسعيد" تلتقى فريق عمل مدرسة الشهيد محمد صبرى عبدالعال الأساسية

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بأراضي سهل الطينة (صور)

انطلاق اللقاء المجتمعي التعريفي بمبادرة "الألف يوم الذهبية" ببورسعيد

"بيطرى بورسعيد" ينظم قافلة للكشف على الأغنام والدواجن والخيول.. والعلاج مجانًا

ضبط أحد محال مستحضرات التجميل بحوزته منتجات منتهية الصلاحية في بورسعيد

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها الـ56 (صور)

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

وزير الصحة: النمو السكانى السريع يجعل مكافحة الجوع أكثر صعوبة

تقرير: مبابى تنازل عن 100 مليون يورو للعودة لباريس سان جيرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص