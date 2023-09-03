الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بأراضي سهل الطينة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، احتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بشبه جزيرة سيناء، خلال حفل حضره كل من السيد القصير وزير الزراعة واللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وحشد كبير من أهالي سيناء وعدد من الشخصيات العامة. 

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وخلال الاحتفالية،  تم تسليم 136 مزارع من منطقة سهل الطينة عقودا مؤمنة، ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على وفائه بالوعد وتمليك الٱراضي لمواطني و مزارعي سهل الطينة،  مؤكدا أن الدولة حريصة على تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بمنطقة سهل الطينة. لدفع عجلة الإنتاج والتنمية 

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اللواء عادل الغضبان يوجه الشكر لرئيس الجمهورية على قرار تمليك الأراضي لأهالي سهل الطينة

و هنأ محافظ بورسعيد أهالي سهل الطينة،  قائلا إن اليوم بمثابة عيد لأهالي المنطقة مع تسليمهم العقود المؤمنة، التي تسهم في تمكين المنتفعين من أصحاب العقود للاستفادة بالخدمات المتعددة ومنها الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك وخاصة البنك الزراعي المصري بالإضافة الى تسهيل اجراءات تكوين الجمعيات الزراعية بما تقدمه من دعم لأعضائها  و تقديم التيسيرات اللازمة لضمان تحقيق التنمية والاستقرار بمنطقة شبه جزيرة سيناء. 

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وأكد المحافظ أن أراضي منطقة سهل الطينة أصبحت تضم أجود أنواع التربة الخصبة التي تعطي خيرًا وفيرًا وهو ثمار جهد وعرق المزارع وإصرارة علي تعمير هذا المكان الذي يقع وسط موقع جغرافي فريد بجانب مشروعات تنمية منطقة شرق بورسعيد ليصبح ذلك المكان محط أنظار العالم كله، فشرق بورسعيد يتم تنميتها زراعيا ولوجستيا واقتصاديا وصناعيا.

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وأكد “الغضبان” أن المحافظة تقف مع المزارع الجاد الذي نجح في تعمير الأرض وتحويلها إلى أرض خصبة تنتج أجود المحاصيل الزراعية. 

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من جانبه، أشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن حجم مشروعات التنمية على أرض سيناء فاقت الوصف حيث تنوعت بين تطوير شبكات الطرق والمحطات الكهربائية والبنية الأساسية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى لإيجاد مصادر لزراعة واستصلاح حوالى 500 ألف فدان.

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وأضاف أنها تشمل أيضًا، خطوط لمد شبكات المياه ومحطات الرفع وتدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة والتوسع في مشروعات الحماية الاجتماعية لتدعيم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.

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محافظ بوسعيد يؤكد: الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة الدعم والتسيرات للمزارعين بمنطقة سهل الطينة

ويأتي توزيع العقود المؤمنة للمتواجدين بالأراضى فى شبة جزيرة سيناء طبقاً للتوجيهات الرئاسية، حيث تم الانتهاء من طباعة 1260 عقدا مؤمنا وتم تسليم 300 عقد منها كمرحلة أولى بخلاف ما سبق تسليمه 1037 عقدا، وسوف يتم العمل خلال الفترة القادمة على الانتهاء من تسليم باقي العقود في أسرع وقت ممكن. 

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الدولة المصرية بورسعيد سهل الطينه تيسيرات مزارعين

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