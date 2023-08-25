الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يُتابع أعمال ترميم شوارع أرض النوادي بحي الزهور (صور)

أعمال ترميم شوارع
أعمال ترميم شوارع أرض النوادي بحي الزهور

أعلن عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال ترميم وتطوير عدد من  شوارع أرض النوادي، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة.

وأوضح “الغضبان” أن أعمال التطوير تشمل إعادة رصف شوارع المنطقة وتوسعتها وزيادة الطابع الجمالي ومعدلات الإضاءة  وتركيب بردورات للأرصفة تمهيدا لوضع طبقة الاسفلت النهائية وذلك بعد الانتهاء من اعمال الترميم بتلك المنطقة، وذلك لأهمية هذه الشوارع الحيوية بنطاق حي الزهور.

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة .

أعمال ترميم شوارع أرض النوادي بحي الزهور

أعمال ترميم شوارع أرض النوادي بحي الزهور
أعمال ترميم شوارع أرض النوادي بحي الزهور
أعمال ترميم شوارع أرض النوادي بحي الزهور
أعمال ترميم شوارع أرض النوادي بحي الزهور
أعمال ترميم شوارع أرض النوادي بحي الزهور
أعمال ترميم شوارع أرض النوادي بحي الزهور
أعمال ترميم شوارع أرض النوادي بحي الزهور
أعمال ترميم شوارع أرض النوادي بحي الزهور
أعمال ترميم شوارع أرض النوادي بحي الزهور
أعمال ترميم شوارع أرض النوادي بحي الزهور
أعمال ترميم شوارع أرض النوادي بحي الزهور
أعمال ترميم شوارع أرض النوادي بحي الزهور
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