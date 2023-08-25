الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يُتابع معدلات تنفيذ كورنيش قناه الاتصال بالقابوطى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء الاستعدادات لانطلاق المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال بمنطقة القابوطى بالضواحي، مُشيرًا إلى أن أعمال المرحلة الأولى امتدت أسفل كوبرى الرسوة وحتى بداية كوبرى طريق الشاحنات، ضمن خطة موسعة لتطوير جميع الخدمات المقدمة لأهالي منطقة القابوطي.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المرحلة الثانية ستبدأ من بداية كوبرى طريق الشاحنات وحتى مطلع الكوبرى الإماراتي، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تشمل “التكسيات الحجرية والتدبيش وتسويه الأرض لجانب قناه الاتصال بالإضافة إلى أعمال الخرسانة وردم الحفر والتي تقوم بتنفيذها هيئة قناة السويس إلى جانب أعمال التطهير المطابق والابيار ومعالجة مسارات الصرف العشوائية وربطها بشبكة الصرف الصحي التي تقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي”.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه تمت إزالة المعوقات التي تعوق أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من إنشاء الكورنيش وأهمها إزالة التعديات والعشش العشوائية بطول المنطقة المحاذية لقناة الاتصال بمنطقة القابوطى وذلك ضمن مخطط تطوير المنطقة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد أعمال انشاء وتطوير المرحلة جديد

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