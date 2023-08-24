الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار العمل فى تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى

تطوير المرحلة الثانية
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار العمل في  تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي، الذي يجري تطويره على أعلى مستوى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير مناطق الجذب السياحي، استكمالًا لما تشهده بورسعيد من طفرة في قطاع السياحة.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالًا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث ستتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

ووجه بتنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية، والتحف الفنية، بما يحقق عملا سياحيا يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي
استمرار عمل محافظة بورسعيد اللواء عادل الغضان محافظ بورسعيد المرحلة التأهيلية تطوير

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