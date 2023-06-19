وكيل "تعليم بورسعيد" تشهد ندوة تثقيفية عن حقوق وواجبات ذوي الاحتياجات الخاصة

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، الندوة التثقيفية بعنوان "حقوق وواجبات ذوي الاحتياجات الخاصة" وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز النيل للإعلام.

جاء ذلك بحضور عصام صالح مدير مركز إعلام بورسعيد ،وسماح حامد مدير مركز النيل للإعلام، و نجلاء إدوارد مقرر المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، وميرفت الخولي مقرر مناوب بالمجلس القومي للمرأة، وعبير الجابري مسؤول ملف الإعاقة بالمجلس.

وأكدت وكيل أول الوزارة خلال الكلمة التي ألقتها أمام الحضور، أنه يحقّ لذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لحقوق الإنسان المنصوص عليها عالمياً التمتّع بجميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية وأنه يحق له أيضا طبقا للقانون الدولي لكلّ شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة التمتّع بحق المساواة، والعدالة، والتصويت، والعمل، والتعليم، والتمتّع بحياة اجتماعية خاصة تتضمن المشاركة بجميع الأنشطة الثقافية والرياضية.

وقالت الدكتورة هالة عبد السلام أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهجت التحاور مع الشباب من خلال تنظيم المؤتمرات على مستوى المحافظات، وتضمنت المؤتمرات تمثيلا مشرفا لذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم آرائهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش، فضلا عن تقديم الدعم الكامل لهم.

وأشارت إلى جهود وزارة التربية والتعليم في العمل على دمج ذوى القدرات الخاصة بالمدارس مع أقرانهم الأسوياء من نفس الفئة العمرية و الذى يحتاج منا جميعا مجهودات اكبر لدعم الطالب و تعديل ثقافة المجتمع للتعامل الصحيح مع هذه الفئة.

وفى نهاية الندوة كرمت وكيل أول الوزارة هالة فاروق مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وسيد متولى مدير إدارة التربية الخاصة لتعاونهم المثمر في دعم أنشطة المشاركة المجتمعية متمنية لهم وللجميع دوام التوفيق.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث