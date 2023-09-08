رئيس حى المناخ يتابع تنفيذ خطة استقبال العام الدراسى الجديد

اجتمع الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ فى محافظة بورسعيد، مع عدد من الإدارات بالحي، منها الإشغالات والطرق والموارد البشرية والتفتيش، بحضور الأستاذة لمياء الجيار سكرتير الحي؛ لمتابعة سير العمل بها وتنفيذ خطة الحي لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك في مكتبه بديوان عام الحي.

من جهته، أوضح رئيس حي المناخ أن خطة الحي تشمل رفع كفاءة المدارس ومحيطها من نظافة وإشغالات وكهرباء وحدائق ومنشآت صحية وطرق وغيرها، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

كما أكد على مديري الإدارات الخدمية والمتصلة بالعمل الميداني والتعامل مع المواطنين، والإدارات المعنية وعلى رأسها إدارات الهندسية وتحسين البيئة والإشغالات وشئون البيئة والكهرباء وجميع الإدارات- ضرورة تكثيف أعمالهم وبذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة للحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى للحي، مشددًا على التواجد الميداني للجميع على مدار اليوم.

يأتي ذلك في إطار المتابعات المستمرة والاستعداد الدائم لأي مناسبات ومواسم بخطط محكمة وآليات.